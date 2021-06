Renaud : qui est David Séchan, son frère jumeau ?

RENAUD. Mercredi 2 juin 2021, TMC diffuse le documentaire "Renaud, mon frère, le chanteur préféré des Français", raconté par David et Sophie Séchan, le frère et la sœur du chanteur.

Renaud, mon frère, le chanteur préféré des Français. C'est le titre du documentaire diffusé ce mercredi 2 juin 2021 sur TMC, dès 21h05. Un film inédit raconté par David et Sophie Séchan, le frère jumeau et la petite sœur du chanteur de 69 ans. Le documentaire retrace la vie de Renaud, depuis son enfance, grâce notamment à des images d'archives familiales, le tout narré par David Séchan, le frère jumeau de l'artiste.

Né le 11 mai 1952, à Paris, il est donc le fils d'Olivier Séchan, professeur d'allemand et écrivain et de Solange Mérieux, ouvrière puis mère au foyer. La fratrie se compose de quatre enfants : Thierry, décédé en 2019, et deux sœurs, Nelly, morte en 2021 et Sophie, née en 1956. Après des études en droit et lettres, David Séchan va prendre un chemin tout autre que celui de son frère jumeau : il devient photographe. C'est par exemple à lui que l'on doit la pochette de l'album de Renaud Morgane de toi, sorti en 1983.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Marié et père de trois enfants, David Séchan dirige également la société d'édition musicale Encore merci. C'est également lui qui donne, depuis plusieurs mois, des nouvelles de l'état de santé de son frère Renaud.