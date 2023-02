Julien Doré à Nouvelle Star : pourquoi ça n'était vraiment pas gagné

JULIEN DORE. A l'occasion des vingt ans de Nouvelle Star, Julien Doré, vainqueur de la saison 5, est de retour sur M6.

"J'adore les moustaches, j'adore les vêtements nazes, j'ai des parents ringards. Voilà." C'est avec ces mots que les Français ont découvert Julien Doré, polo à rayures sous un gilet... à rayures, une coiffure approximative et une casquette douteuse. Nous sommes en 2007, le candidat de la saison 5 s'avance devant les jurés de Nouvelle Star, composé de Dove Attia, Manu Katché, André Manoukian et Marianne James ukulélé en main, pour un casting (presque) raté, devenu culte et même de nouveau tourné à l'occasion des vingt ans de l'émission, séquence diffusée lors du premier prime anniversaire, ce mercredi 15 février sur M6.

Après une première éviction pour non respect des règles de casting, sèchement rabroué par Marianne James, Julien Doré était finalement revenu face au jury pour interpréter A la faveur de l'automne, puis une composition au ukulélé. "Il est givré", tranche Marianne James à la fin de son audition, qui lui aura tout de même valu un ticket pour la suite de l'aventure.

S'ouvre alors l'aventure Nouvelle Star de Julien Doré, candidat quelque peu nonchalant, avec son accent du sud, des goûts vestimentaires continuellement discutables et enfin, ces fameuses barrettes dans les cheveux. Mais de prime en prime, le public comme le jury semble se laisser séduire par ce jeune artiste, que rien ne semble atteindre, y compris les remarques des jurés. Julien Doré se joue des exercices imposés lors des épreuves des trios, puis se permet toutes les extravagances sur les primes.

Sur le plateau de Nouvelle Star, Julien Doré reprend à sa manière et transforme d'improbables chansons : Like a Virgin de Madonna, Les Bêtises de Sabine Paturel, ou encore, bien sûr, Moi... Lolita, d'Alizé et impose sa signature vocale. "L'important, c'est cet univers qui est autour de toi, ça s'appelle du charisme, l'univers, la personnalité... On peut l'appeler comme on veut, mais c'est extrêmement présent à chaque moment. La dimension d'artiste, tu l'as, donc merci", lui lancera Manu Katché à l'issue d'une prestation. Et André Manoukian de renchérir : "cet homme est une synthèse des 50 meilleures années de la musique à lui tout seul." La Nouvelle Star est toute trouvée : Julien Doré remporte la finale de Nouvelle Star, le 13 juin 2007, face à Tigane.

Après sa victoire sur M6, Julien Doré débute une carrière qui, l'histoire le prouvera, sera l'une des plus fructueuses pour un artiste issu d'un télécrochet. Chouchou du public français, il a, depuis Nouvelle Star, sorti cinq albums (Ersatz en 2008, Bichon en 2011, Løve en 2013, & en 2016 et Aimée en 2020) et fait danser des centaines de milliers de spectateurs lors de ses tournées. Julien Doré compte désormais parmi les artistes les plus populaires de sa génération, avec, entre autres, quatre Victoires de la musique. Comme quoi, ne vous fiez jamais à un look vestimentaire.