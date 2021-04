Damso : un album le 28 avril ? Le rappeur sème le trouble

DAMSO. Après avoir dévoilé "QALF" en septembre dernier, le rappeur Damso a dévoilé un nouveau titre, "J'avais juste envie d'écrire" et une date, le 28 avril 2021.

[Mis à jour le 07 avril 2021 à 17h02] Les réseaux sociaux sont en ébullition. Le rappeur Damso, qui avait déjà créé le buzz en septembre dernier avec son album QALF, vient de dévoiler un morceau surprise, baptisé J'avais juste envie d'écrire, ce mercredi 7 avril 2021. En quelques heures, la vidéo postée sur YouTube dépassait déjà le million de vue, preuve de l'attente des fans, nombreux à commenter cette sortie inattendue sur les réseaux sociaux. A la sortie du dernier disque de Damso déjà, de nombreuses rumeurs assuraient que QALF pourrait voir arriver rapidement un successeur dans les bacs, voire qu'il s'agissait d'un double album. Damso va-t-il leur donner raison ?

Sur son compte Instagram, le rappeur belge écrit : "J'avais juste envie d'écrire un peu en attendant le 28". Il se trame donc effectivement quelque chose. Quant à savoir de quoi il s'agit, il faudra donc patienter deux semaines...

Damso et le buzz de QALF

En septembre 2020, Damso et son album QALF, créaient l'événement sur les réseaux sociaux et suscitait de nombreuses rumeurs et théories. QALF serait-il un double album ? De nouvelles chansons vont-elles sortir prochainement ? Le titre J'avais juste envie d'écrire semble leur donner raison. Déjà en septembre, l'hypothèse était prisée sur Twitter, où les fans étaient nombreux à étayer cette théorie de "preuves" diverses et variées, en analysant notamment les paroles et les sons dans les titres. Par exemple, les battements cardiaques entendus dans le morceau final, INTRO, symboliseraient selon certains la renaissance de Damso, qui aurait sorti ce jour la première partie d'un projet qui en compte deux.

A ces battements de cœur succède un cri : "Nwar ! Batterie rechargée". QALF serait donc la moitié "douce", quand la partie encore inconnue serait plus dure, plus sombre. Il faut dire que cet album de Damso figure parmi les sorties événements de 2020 (et de 2021 ?). Depuis plusieurs années, le rappeur s'est fait une place de choix sur la scène rap, gagnant même une récompense aux Victoire de la musique 2019 pour l'album rap de l'année avec Lithopédion. Connu pour ses textes incisif, le rappeur ne laisse rien au hasard, d'où les nombreuses théories nées des paroles de QALF.