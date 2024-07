Les faits reprochés au rappeur Moha La Squale, condamné à 3 ans de prison ferme

Jugé pour violences conjugales, le rappeur Moha La Squale a été condamné à trois ans de prison ferme ce vendredi 05 juillet.

Après quatre jours de procès, le verdict : le rappeur Moha La Squale est condamné à quatre ans de prison, dont trois ferme, avec mandat de dépôt. L'artiste de 29 ans était jugé depuis mardi devant la 14ème chambre du tribunal correctionnel de Paris pour violences, menaces de mort et séquestrations sur six de ses anciennes compagnes, présentes à l'audience. Toutes lui reprochent des faits qui se sont produits entre janvier 2017 et novembre 2021. Les plaignantes, venues témoigner à la barre, ont dénoncé des faits similaires.

"D'abord des violences psychologiques : des insultes, des propos humiliants et des menaces de mort. Puis des passages à l'acte physique : des gifles, des tirages de cheveux, des étranglements et des étouffements avec un oreiller", a listé jeudi la procureure, qui avait requis six ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, rapporte Le Parisien. A la barre, l'une des victimes racontait des faits de violences qui se seraient produits sur un tournage avec le média Konbini, en 2018. Il l'avait alors étranglée, insultée et avait commencé "à l'étouffer avec un oreiller." Une autre jeune femme raconte elle avoir été "rouée de coups, tirée par les cheveux et enfermée dans le coffre de la voiture" de l'artiste.

En plus de sa peine de prison, Moha La Squale aura l'obligation de se soigner psychologiquement et l'interdiction d'entrer en contact avec ses victimes. Le rappeur français avait été placé en détention provisoire mi-juin 2022, pour non-respect de son contrôle judiciaire et avait été mis en examen en juillet 2022 pour viol, qualification criminelle, vis-à-vis d'une autre ex compagne. En février dernier, alors qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen et portait un bracelet électronique à la cheville et a été interpellé en Allemagne. L'une des six plaignantes avait également accusé Moha La Squale de l'avoir violée en 2021. Dans cette affaire, le rappeur avait bénéficié d'un non-lieu.