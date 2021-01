"Roméo et Juliette" a 20 ans : que sont devenus Cécilia Cara et Damien Sargue ?

COMEDIE MUSICALE. La célèbre comédie musicale "Roméo et Juliette, de la haine à l'amour", résonnait pour la première fois au Palais des Congrès de Paris, le 19 janvier 2001.

Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Qui ne se souvient pas de cet éternel refrain de Roméo et Juliette, de la haine à l'amour, la comédie musicale ? Et bien (attention, coup de vieux), c'est il y a tout juste 20 ans, le 19 janvier 2001, que Cécilia Cara et Damien Sargue, les protagonistes du spectacle composé par Gérard Presgurvic, montaient sur scène pour la première fois au Palais des Congrès de Paris. Un anniversaire tout spécial pour cette comédie musicale, qui reste aujourd'hui toujours célèbre grâce à ses titres comme Aimer ou les éternels Rois du monde. Mais alors que sont devenus les deux interprètes des amoureux de Vérone ?

Depuis Roméo et Juliette (elle n'avait alors que 16 ans), Cécilia Cara a continué dans la chanson, mais aussi au cinéma avec plusieurs rôles comme dans le film de Charles Nemes, Le Carton, ou au théâtre aux côtés d'Arthur Jugnot dans La Soeur de Jerry King. Ensemble, ils ont eu un fils, Célestin, né en 2013. Cécilia Cara a ensuite incarné Sandy dans la comédie musicale Grease au théâtre Comédia à Paris, puis au Palais des Congrès. Après plusieurs rôles dans des spectacles musicaux, elle intègre la troupe des Voca People en 2012, puis celle d'Énooormes ! en 2018 ou encore celle du spectacle Jules Verne - La comédie musicale. Depuis, Cécilia Cara travaille sur sa carrière solo et a sorti deux premiers singles, Paris-Bogota et Me Acero a Tu Boca, annonçant un album à venir.

Damien Sargue, lui non plus, ne s'est jamais vraiment éloigné de la chanson. Après le succès de Roméo et Juliette en France, il part en Asie pour la tournée du spectacle, qui cartonne. Il participe à Danse avec les stars en 2013, intègre plusieurs associations, notamment pour les enfants hospitalisés. En 2015, il revient à l'affiche d'une autre comédie musicale : Les Trois Mousquetaires, au Palais des Sports à Paris puis en tournée en France. L'année suivante, le chanteur a été aperçu dans l'émission de M6, Le Meilleur pâtissier, spéciale célébrités. Côté vie privée, Damien Sargue est marié avec Émilie Sudre, danseuse, avec qui il a une fille, Billie-Rose, née en 2014.