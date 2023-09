Nouvelle polémique pour Freeze Corleone : qui est le rappeur qui s'en prend à Pierre Palmade et Jack Lang ?

FREEZE CORLEONE. Dans son nouvel album, le rappeur Freeze Corleone s'en prend à l'humoriste Pierre Palmade après l'accident qu'il a causé en février dernier.

"Peine de mort pour Pierre Palmade" : Freeze Corleone sort un nouvel album et suscite immédiatement une nouvelle polémique. Le rappeur, qui défraie régulièrement la chronique, a publié ce lundi 11 septembre son nouveau disque baptisé L'attaque des clones, trois ans après La menace fantôme. Aussitôt paru, aussitôt commenté : sur les réseaux sociaux, la polémique enfle. En cause ? L'une des chansons de l'album, Tse Chi Lop, dans laquelle il lance : "Peine de mort pour Pierre Palmade, si possible avec des techniques qui viennent d'Allemagne ou de chez Mohammed ben Salmane (le prince héritier d'Arabie saoudite ndlr.)", sept mois après l'accident de la route causé par l'humoriste.

En terme de controverses, Freeze Corleone n'en est pas à son coup d'essai. Son disque commence d'ailleurs par la voix d'une journaliste énumérant les polémiques dont il est à l'origine. Pierre Palmade n'est d'ailleurs pas la seule personnalité à être citée dans l'album L'attaque des clones, le rappeur s'en prend également à des politiques comme Gabriel Atal, Gérald Darmanin ou même Joe Biden, mais aussi des personnalités diverses comme Jack Lang, Patrick Poivre d'Arvor ou Roman Polanski, qualifiés de "pédocriminels" dans la chanson Amérique du sud.

Si Freeze Corleone est habitué de ce genre de sorties, cela lui a valu plusieurs annulations de concert, comme à Rennes en mars dernier, ou à Nantes où un élu LR demande à la mairie de Nantes et au préfet d'interdire le concert de Freeze Corleone, prévu le 1er décembre 2023 au Zénith de Nantes.

Qui est Freeze Corleone ?

Les critiques à l'encontre de Freeze Corleone et de ses textes ne datent pas d'hier, nombreux étant les internautes à l'avoir déjà épinglé pour racisme ou antisémitisme. Né le 6 juin 1992 aux Lilas en Seine-Saint-Denis, Freeze Corleone, Issa Lorenzo Diakhaté de son vrai nom, a effectué son lycée à Dakar et vécu quelques temps à Montréal. Il s'est fait connaître avec son collectif, le 667, également surnommé la Ligue des Ombres, qui réunit des rappeurs originaires de Lyon, de région parisienne et de Dakar.

Il sort son premier album, À la recherche de la daillance, en 2010 et commence à se faire une place dans le paysage rap francophone et impose la musique drill dès 2016. Son dernier album, La menace fantôme, sorti en septembre 2020, a explosé les compteurs avec 5,2 millions de streams en 24 heures sur Spotify. Drogue, argent, théories du complot... Les textes de Freeze Corleone font régulièrement polémique. Mais sur YouTube, chacun de ses clips attire des centaines de milliers de curieux, d'adeptes ou de détracteurs...