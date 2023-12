Le duo PNL annonce son retour avec un titre inédit baptisé "Gaza"

Le duo PNL, qui manifeste depuis des semaines son soutien à la Palestine sur les réseaux sociaux, annonce la sortie surprise d'un titre inédit.

"Pour l'amour de la vie." PNL prend tout le monde de court et annonce la sortie, ce vendredi à minuit, d'un titre inédit. Le duo, qui n'a rien sorti depuis quatre ans et l'album Deux frères, en a fait l'annonce jeudi 7 décembre dans la soirée sur les réseaux sociaux. "Pour l'amour de la vie. Au nom de l'humanité. Dieu est grand. Un jour de paix", peut-on lire sur la publication, vue par quelque 8 millions de personnes.

Depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël, N.O.S. et Ademo ne cessent d'afficher, sur leurs comptes respectifs sur les réseaux sociaux, leur soutien à la population palestinienne, notamment dans la bande de Gaza. Le premier des d'entre eux avait même interpellé Emmanuel Macron sur la situation : "Monsieur le Président, sachez d'abord que nous sommes tous fiers d'être Français. Que tous, nous condamnons les attaques du Hamas sur des enfants et des civils innocents", écrivait-il, avant d'ajouter : "Monsieur le Président, aussi dur que doit être votre rôle, nous vous demandons, au nom de tous les Français de cœur, de soutenir les civils innocents à Gaza en pleine perdition. D'y apporter votre aide, au nom de notre nation. De représenter la paix universelle."

Dans cette lignée, le single annoncé par PNL s'intitule Gaza. Dans la courte vidéo partagée pour teaser ce morceau, on peut distinguer des images des destructions infligées à Gaza par l'armée israélienne. La chanson de PNL sera disponible à partir de vendredi minuit sur les plateformes de streaming et devrait faire beaucoup parler.