Kool and the Gang : Ronald Bell est mort, le groupe perd son cofondateur

Ronald Bell, cofondateur du groupe de musique Kool and the Gang célèbre pour des tubes comme "Celebration", "Jungle Boogie" et "Ladies' Night", est mort mercredi à l'âge de 68 ans.

On lui doit l'immortelle chanson Celebration. Ronald Bell, cofondateur du groupe Kool and the Gang, est mort mercredi matin, le 9 septembre, à son domicile des Îles Vierges américaines, annonce à l'AFP un proche du groupe, Angelo Ellerbee. A l'heure où nous écrivons ces lignes, les circonstances de son décès restent inconnues. Ronald Bell avait 68 ans.

Né à Youngstown, dans l'Ohio en 1951, ce musicien est devenu célèbre en formant, avec son frère Robert et ses amis Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown et Ricky West, les Kool and the Gang, un groupe de jazz-funk et de funk. Nous sommes alors dans les années 1960. Ronald Bell était aussi connu sous son nom musulman de Khalis Bayyan. Musicien autodidacte, il a écrit les principaux tubes du groupe dont le plus populaire reste Celebration.

Grâce à son travail, Kool and the Gang décroche, en 1978, un Grammy Award pour sa contribution à la musique du célèbre film Saturday Night Fever, avec John Travolta. Le groupe a fait son entrée dans le Songwriters Hall of Fame en 2018. Kool and the Gang a vendu quelque 70 millions d'albums à travers le monde. Ronald Bell laisse derrière lui son épouse, Tia Sinclair Bell et leurs dix enfants : Kahdijah, Rasheed, Nadirah, Liza, Maryam, Aminah, Jennah, Khalis, Asia and James.