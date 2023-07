Mort de Randy Meisner : le bassiste du groupe Eagles emporté par la maladie

Le chanteur et bassiste américain, Randy Meisner, membre fondateur du groupe Eagles, est mort à l'âge de 77 ans, annonce la formation dans un communiqué.

Il avait fondé l'un des groupes ayant vendu le plus d'albums dans l'histoire du rock : Randy Meisner, bassiste et co-créateur du groupe Eagles, est mort à 77 ans, annonce la formation britannique dans un communiqué publié ce jeudi 27 juillet sur leur site. "Les Eagles sont tristes d'annoncer que le membre fondateur, bassiste et chanteur, Randy Meisner, est décédé la nuit dernière (26 juillet) à Los Angeles à l'âge de 77 ans", peut-on lire dans le document, qui explique que le musicien est mort "en raison de complications de la maladie pulmonaire obstructive chronique" dont il souffrait.

"Randy faisait partie intégrante des Eagles et a contribué au succès précoce du groupe. Sa gamme vocale était étonnante, comme en témoigne sa ballade signature, Take It to the Limit", ajoutent les membres du groupe Eagles dans leur communiqué.

Né le 8 mars 1946 à Scottsbluff dans le Nebraska, Randy Meisner avait fait ses débuts avec un autre groupe, local, baptisé The Dynamics, dans les années 1960, puis un autre, The Poor et Poco à la fin de la décennie, avant de co-fonder Eagles, dont il participera largement au succès. Le groupe a vendu plus de 150 millions d'albums en plus d'un demi-siècle de carrière, et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1998.