Nolwenn Leroy : son célèbre compagnon et père de son fils

NOLWENN. La chanteuse Nolwenn Leroy est l'invitée de la finale de la Star Academy. L'occasion de s'intéresser à sa vie privée, notamment son compagnon.

Elle est l'une des rares candidates de la Star Ac' a avoir percé à sa sortie de Dammarie-les-Lys : Nolwenn Leroy a remporté la deuxième saison de la Star Academy, le 21 décembre 2002. Depuis cette victoire, la candidate, qui a marqué les Français, est omniprésente dans le paysage médiatique et télévisuel en France. Alors, qui de mieux pour s'inviter à la Star Academy 2022, lors de la finale de l'émission, ce samedi 26 novembre ?

C'est aussi l'occasion de s'intéresser d'un peu plus près à sa vie, notamment à ses proches et à son compagnon, Arnaud Clément. La chanteuse et l'ancien tennisman sont en couple depuis 2008. Né le 17 décembre 1977 à Aix-en-Provence, Arnaud Clément est un ancien joueur français de tennis, qui a été professionnel entre 1996 et 2012.

Il s'est hissé jusqu'au dixième rang mondial en remportant quatre tournois en simple et de douze titres en double. Après avoir été membre de l'équipe de France pour la Coupe Davis entre 2000 et 2010, il en devient le capitaine entre 2012 et 2015. Depuis, Arnaud Clément a occupé le poste de vice-président de la Fédération Française de Tennis et a commenté les matches de Coupe Davis sur TMC.

Biographie courte de Nolwenn Leroy

Nolwenn Le Magueresse, alias Nolwenn Leroy, est née le 28 septembre 1982 à Saint-Renan, dans le Finistère. Elle est la fille de l'ancien footballeur professionnel Jean-Luc Le Magueresse et de Muriel Leroy. Après avoir vécu une partie de son enfance en Bretagne, elle grandit dans l'Allier et apprend, dans son collège de Vichy, à Vichy, le violon, le solfège et le chant en chorale, puis le chant lyrique. Passionnée de musique et de l'émission, Nolwenn s'inscrit au casting de la Star Academy, dont elle remporte la deuxième saison.

Depuis sa sortie du télé-crochet de TF1, l'artiste s'est imposée sur le devant de la scène musicale française : Nolwenn Leroy a sorti sept albums studio, deux albums live et depuis novembre 2018, elle a vendu plus de 3 millions de disques. Figurant parmi les personnalités préférées des Français depuis une dizaine d'années selon le classement du Journal du dimanche, Nolwenn Leroy est la marraine de la Fondation Abbé-Pierre et membre des Enfoirés depuis 2006.

Marin, le fils de Nolwenn Leroy

De son union avec Arnaud Clément, Nolwenn Leroy aura un fils. Discrète sur sa vie privée, en mai 2017, elle annonce toutefois officiellement sa première grossesse et donne naissance, le 13 juillet 2017, à un petit garçon prénommé Marin.