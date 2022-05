Young Thug et Gunna : les rappeurs arrêtés, que leur est-il reproché ?

YOUNG THUG ET DUNNA. Les deux rappeurs, âgés de 30 et 28 ans, ont été arrêté pour 56 chefs d'accusation, dont meurtre, racket ou braquage à main armée.

Ils comptent parmi les artistes les plus influents de la scène d'Atlanta : les rappeurs Young Thug et Gunna ont été arrêtés lundi 09 mai dans l'Etat de Georgie. Comme le rapportent plusieurs médias américains, ils sont mis en cause pour 56 chefs d'accusation, dont meurtre, braquage à main armée, racket ou activité criminelle en gang. Au total, 28 personnes ont été interpellées.

Comme l'a repéré BFMTV, Michael Seiden, journaliste de la chaîne d'information locale WSBTV, rapporte que le rappeur Young Thug, âgé de 30 ans, serait l'un des fondateurs de YSL (Young Slime Life), un gang criminel sévissant à Atlanta depuis 2012. Selon la même source, il est accusé d'avoir loué une voiture utilisée dans le meurtre d'un membre d'un gang rival en 2015. Selon le site américain TMZ, sa maison aurait été perquisitionnée lundi.

De son côté, Sergio Kitchens, plus connu sous le nom de Gunna, est lui accusé d'avoir violé la loi fédérale R.I.C.O. (Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act), qui lutte contre le crime organisé.