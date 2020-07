August Alsina : qui est le chanteur au cœur du couple Will Smith - Jada Pinkett Smith ?

Dans une interview, le chanteur August Alsina a affirmé avoir eu une relation avec Jada Pinkett Smith, la femme de l'acteur américain Will Smith.

"Il m'a donné sa bénédiction". Depuis plusieurs heures, c'est l'interview qui fait couler beaucoup d'encre outre-Atlantique : le chanteur August Alsina affirme, face à l'animatrice américaine Angela Yee dans l'émission de radio "The Breakfast Club", avoir eu une liaison avec Jada Pinkett Smith, la femme de l'acteur Will Smith. "En fait, je me suis assis avec Will [Smith] et j'ai eu une conversation sur la transformation de leur mariage en relation libre… Il m'a donné sa bénédiction", assure l'artiste.

Et d'entrer d'aller plus loin : "Je me suis totalement donné à cette relation pendant des années de ma vie, et je l'ai vraiment, vraiment, profondément aimé et j'ai une tonne d'amour pour elle. Je me suis dévoué à cela, je m'y suis entièrement consacré - à tel point que je peux mourir tranquille maintenant en me disant que je me suis vraiment donné à quelqu'un. Je sais que je suis complètement béni et cette conversation est compliquée parce que c'est tellement gros que ça sera difficile pour les gens de comprendre, mais maintenant que ça a commencé a affecté ma vie, j'ai dû parler de ma vérité." Contactée par le média américain Page Six, l'équipe de Jada Pinkett Smith, affirme de son côté que ce témoignage n'est "absolument pas vrai".

Mais alors qui est August Alsina, qui se retrouve au milieu d'un mariage qui dure depuis 1997 ? Né le 3 septembre 1992 à La Nouvelle-Orléans, le jeune artiste s'est fait connaître du grand public américain grâce à des mixtapes au tout début des années 2010. Après des années difficiles marquées par l'overdose de crack de son père, le rejet de sa mère, la prostitution ou l'assassinat de son frère, c'est à Atlanta que sa carrière démarre. Dès 2012, sa popularité est grandissante et il enchaîne les sorties de mixtapes, avant la sortie de son premier EP en 2013, suivi d'un album. August Alsina a également fait parler de lui pour ses problèmes de santé, notamment son épilepsie ou la perte de la vision à l’œil gauche.