RK soupçonné de violences conjugales et arrêté par la police : ce que l'on sait

RK. Le rappeur RK a été interpellé par la police samedi 5 juin 2021 et placé en garde à vue pour des soupçons de violences conjugales.

RK doit être déferré ce lundi devant le parquet de Meaux. Le jeune rappeur de 19 ans a été interpellé samedi 5 juin, pour des soupçons de violences conjugales sur sa compagne, révèle 20 Minutes, qui évoque une source proche du dossier. Placé en garde à vue au commissariat de Chessy depuis son arrestation en flagrant délit, RK doit être déféré ce lundi, au parquet de Meaux, en Seine-et-Marne. Selon les informations du média en ligne, c'est la compagne du rappeur qui "a donné l'alerte, samedi midi, après avoir reçu des coups. Elle aurait prévenu sa mère qui aurait immédiatement alerté la police et l'aurait interpellé en flagrant délit."

"La jeune femme présente des traces de coups, notamment un œil au beurre noir et des dents cassés. Elle doit être confrontée avec le rappeur dans la journée au commissariat", ajoute le journaliste de 20 Minutes, Vincent Vantighem. L'altercation lui aurait valu quatre jours d'ITT. Sur Twitter, une vidéo de l'arrestation du rappeur RK a circulé tout le week-end. On y voit l'artiste entouré et menotté par cinq policiers.

Le rapper Rk arrêté aujourd'hui après avoir passé à tabac sa compagne.

Un modèle pour une certaine jeunesse et il n'a que 19ans pic.twitter.com/hIdOEGAFmq — Réalité Actuelle (@Realitactualite) June 6, 2021

Né le 7 novembre 2001, Ryad Kartoum, alias RK, s'est fait connaître dès 2017 avec un premier titre, 1re mi-temps #RiyadMahrez. S'en suivront trois albums, Insolent en 2018, Rêves de gosses en 2019 et Neverland en 2020. En octobre 2019, ses ventes d'albums en France sont estimées à plus de 200 000 exemplaires écoulés. Avec 360 millions de vues sur YouTube, 1,2 million de streams sur Spotify, RK avait annoncé la sortie de son quatrième disque, 100 Rancunes, le 2 juillet prochain.