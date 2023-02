Ozzy Osbourne annule ses concerts : ce que l'on sait de sa santé

OZZY OSBOURNE. Dans un communiqué de presse, le rockeur Ozzy Osbourne annonce l'annulation de sa tournée en raison d'une blessure.

"C'est probablement l'une des choses les plus difficiles que j'aie du annoncer à mes loyaux fans", commence Ozzy Osbourne dans un communiqué, diffusé ce 1er février sur ses réseaux sociaux. Le chanteur britannique annonce l'annulation de sa tournée en Europe et au Royaume-Uni, qui devait débuter à Helsinki, en Finlande, le 3 mai prochain. La raison ? Une blessure à la colonne vertébrale, après un accident survenu en 2003 et une série d'opérations. "Mon seul et unique but durant cette période a été de retourner sur scène. Ma voix se porte bien. Cependant, après trois opérations, une thérapie par cellules souches et récemment un traitement révolutionnaire, mon corps reste encore trop faible", écrit le rockeur dans son communiqué.

Ozzy Osbourne ne cache pas ses inquiétudes quant à un prochain retour sur scène : "Je ne pourrai pas supporter le voyage. Croyez-moi lorsque je dis que l'idée de décevoir mes fans me rend malade - plus que vous pouvez l'imaginer (...) Je n'aurais jamais cru que mes années de tournées se termineraient de cette manière. Mon équipe est en train de réfléchir à comment je peux chanter sans avoir à me déplacer de ville en ville et de pays en pays."

En 2003, Ozzy Osbourne avait été victime d'un accident de quad, qui lui avait valu plusieurs tiges métalliques dans la colonnes vertébrale et entrainé plusieurs opérations, notamment après une chute en 2019. Atteint de la maladie de Parkinson, il avait été aperçu, en mai 2022, avec une canne pour l'aider à marcher.