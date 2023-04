Mort d'Ahmad Jamal : le pianiste de légende emporté par le cancer

Pianiste et compositeur de légende, Ahmad Jamal est mort dimanche 16 avril 2023, à son domicile. Il avait 92 ans.

Il avait inspiré les plus grands comme Miles Davis et Keith Jarrett : le pianiste Ahmad Jamal est mort, à Ashley Falls, dans le Massachusetts, ce dimanche 16 avril 2023. Il était atteint d'un cancer de la prostate et a succombé après une longue période de lutte, "dans les bras de sa fille", a annoncé sa compagne, Laura Hess-Hey, au journal The Washington Post. "La cause de sa mort est liée à une complication d'un cancer de la prostate", ajoute sa fille, Sumayah Jamal, à la même source. Ahmad Jamal était âgé de 92 ans.

Né le 2 juillet 1930 à Pittsburgh, le musicien, né Frederick Russel Jones, restera une légende du jazz. Pianiste et compositeur, il avait débuté sa carrière très jeune, dès l'adolescence. Ahmad Jamal a débuté dans les orchestres ou big bands, publie son premier 78 tours en 1951 et influence les plus grands, du trompettiste Miles Davis au pianiste McCoy Tyner, en passant par Keith Jarrett.

Multi-récompensé durant sa longue carrière, Ahmad Jamal avait été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de France en 2007 et avait été couronné d'un Grammy Award pour l'ensemble de sa carrière en 2017. Légende absolue du piano jazz, adepte des trios de musiciens, il aura vendu des millions d'exemplaires à travers le monde. Ces dernières années, Ahmad Jamal avait enregistré son dernier album Ballades, le premier en piano solo, en 2019 à l'âge de 89 ans.