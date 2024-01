De quoi est mort James Kottak, ancien batteur de Scorpions ?

James Kottak, connu pour avoir été batteur de Scorpions pendant 20 ans, est mort à 61 ans, annonce le groupe.

"Une très triste nouvelle..." : dans un message publié sur les réseaux sociaux, dans la soirée mardi 9 janvier, le groupe Scorpions annonce la mort de son ancien batteur, James Kottak, à seulement 61 ans. Une information révélée initialement par le site spécialisé Metal Sludge. "Une très triste nouvelle... Notre ami et batteur pendant 20 ans James Kottak est mort à 61 ans... James était un être humain merveilleux, un musicien génial qui aimait sa famille... Il était notre 'frère né d'une autre mère' et il va vraiment nous manquer", peut-on lire dans le message signé des membres du groupe Scorpions : Klaus (Meine), Rudolf (Schenker), Matthias (Jabs), Pawel (Maciwoda) et Mikkey (Dee).

Pour l'heure, aucun détail sur les circonstances de la disparition de James Kottak n'a été communiqué. Le site Metal Sludge avance toutefois que le rockeur serait mort d'un arrêt cardiaque, écartant ainsi toute piste suspecte. James Kottak est décédé à Louisville, sa ville natale du Kentucky aux États-Unis.

Né le 26 décembre 1962, le musicien avait, avant de créer Scorpions en 1987, participé à plusieurs groupes, comme Montrose et Kingdom Come. Mais c'est donc en remplaçant Haerman Rarebell à la batterie en 1996 qu'il connaîtra le succès avec la formation de rock allemande, et participe à son succès et à quelques tubes comme Rock You Like a Hurricane. James Kottak a ensuite mené une carrière en solo, sorti trois albums entre 2006 et 2001. Il quitte Scorpions en 2016, en raison de son état de santé et d'addiction à l'alcool.