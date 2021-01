Victoires de la musique 2021 : à quelle date a lieu la cérémonie ?

VICTOIRES DE LA MUSIQUE. Les 36èmes Victoires de la musique récompenseront, comme chaque année, les artistes ayant marqué ces derniers mois dans plusieurs catégories.

La 36ème cérémonie des Victoires de la musique se prépare. Comme tous les ans, l'événement, organisé par France 2 et France Inter récompensera les artistes ayant marqué l'année dans différentes catégories. La liste des nommés à la prestigieuse soirée de récompenses sera connue ce lundi 11 janvier 2021. La cérémonie des Victoires de la musique elle, se tiendra le vendredi 12 février 2021 en direct de la Seine Musicale de Boulogne Billancourt et diffusée en direct sur France 2 et France Inter.

Cette année, les artistes seront nommés dans huit catégories : Artiste masculin, Artiste féminine, Révélation masculine, Révélation féminine, Album, Chanson originale, Création audiovisuelle et Concert de l'année. A noter que le public pourra voter pour les catégories "Chanson originale" et "Création audiovisuelle" dès l'annonce des nominations ce 11 janvier et jusqu'à la veille de la cérémonie, le 11 février 2021 sur France.tv.