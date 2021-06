Fête de la musique 2021 : Paris, Lille, Rennes... Quels événements ?

FÊTE DE LA MUSIQUE. Dans un nouveau communiqué de presse, le ministère de la Culture précise le protocole sanitaire de la Fête de la musique, qui a lieu ce lundi 21 juin.

[Mis à jour le 21 juin 2021 à 10h19] C'est le jour-J ! Le jour de l'été d'une part, mais également celui de la Fête de la musique qui, malgré la pandémie de Covid-19 toujours présente, aura bien lieu ce 21 juin 2021. Première bonne nouvelle pour les amateurs de musique : les festivités ne seront soumises à aucun couvre-feu, la limite des 23 heures ayant été levée hier. Aussi, le ministère de la Culture, dans un nouveau communiqué de presse publié dimanche 20 juin dans la soirée, a confirmé quelques assouplissement quant à ce qu'il sera possible de faire toute la soirée.

Contrairement à l'année dernière, les concerts dans les bars et restaurants sont autorisés (...) en veillant à ce qu'ils ne se traduisent pas par des attroupements aux abords des établissements Pour le reste, pas de changement majeur : le port du masque restera grandement recommandé lors des attroupements en extérieur.

Le ministère de la Culture avait déjà détaillé le 8 juin dernier le protocole sanitaire (très) strict qui encadreront les festivités du 21 juin prochain. "Un de ses principes fondateurs (de la Fête de la musique ndlr.) est la spontanéité, ce qui rend l'édition 2021 particulièrement complexe à organiser. Elle devra en effet être adaptée à la situation sanitaire actuelle, afin de préserver la sécurité de toutes et de tous, tout en s'inscrivant dans la démarche de reprise des activités culturelles", pouvait-on lire dans le document, qui précisait un certain nombre de mesures :

Autant de directives qui vont à l'encontre de ce qu'avait annoncé Roselyne Bachelot dans un entretien accordé au Parisien, lundi 17 mai 2021. "On dansera, mais masqué", assure la ministre de la Culture, qui évoque une "tragédie qui a mis une partie du monde de la Culture à l'arrêt."

Aussi, selon les dires de la ministre, la Fête de la musique "se tiendra le 21 juin et ne sera pas soumise au pass sanitaire. On pourra danser, mais ce sera une fête masquée avec un couvre-feu à 23 heures." Roselyne Bachelot en "appelle à la responsabilité de chacun. Le taux de 50% de personnes vaccinées devrait être atteint, on va arriver à un niveau d'immunité important."

Mercredi 12 mai dernier, la ministre de la Culture avait déjà assuré que la Fête de la musique 2021 serait maintenue. Invitée de la matinale de France Inter, Roselyne Bachelot déclarait : "Les Fêtes de la musique se tiendront le 21 juin (...) on est en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur pour voir comment on va pouvoir déployer des mesures de sécurité." Elle expliquait déjà "qu'il ne sera pas utile de présenter un pass sanitaire", ce qui est "logistiquement impossible."

Comme chaque année, la capitale sera l'une des villes phares de la Fête de la musique, avec des dizaines d'événements prévus ou improvisés dans les rues de la capitale. Une fois n'est pas coutume, France 2 fêtera également la musique lors d'une grande soirée télévisée, le 21 juin prochain, en direct du court Philippe-Chatrier de Roland Garros. 4 000 spectateurs pourront assister à la soirée, à condition d'être vacciné ou de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Au programme de cette soirée présentée par Laury Thilleman et Garou, 40 artistes artistes, notamment Clara Luciani, Eddy de Pretto, Patrick Bruel, Vianney, Texas, Julien Clerc, Amir, Valentina, Gilbert Montagné, Bibi, Jean-Pierre Mader, David et Jonathan ; 13 musiciens et 80 chansons pour une soirée qui célébrera "les 40 ans des années 1980", peut-on lire dans un communiqué de presse.

Comme partout en France, pour le reste des festivités, "pour éviter d'accroître les risques de contamination, pas de concerts possibles cette année dans les bars et restaurants ou impromptus sur la voie publique", précise le ministère de la Culture. Aussi, des concerts amateurs et professionnels pourront être organisés uniquement dans des établissements recevant du public (ERP) en salle ou en plein air. Voici quelques idées pour la Fête de la musique à Paris :

un concert est organisé pour la Fête de la musique au ministère de l'Intérieur, en configuration assise avec une jauge limitée. Il s'agit d'un concert "de talentueux artistes de la scène classique", peut-on lire sur le site de l'événement.

Autre événement dans la capitale : un concert de l'orchestre classique Viva Orchestra, avec 100 artistes amateurs et professionnels, dans l'auditorium de Radio France.

Roland-Garros se transforme et accueillera un concert célébrant les années 80 avec plus de 40 artistes (comme nous le décrivions dans la partie "France 2 fête la musique, un peu plus haut).

Plusieurs concerts vont être organisés, sous couvert d'acceptation par la ville, dans certains bars en plein air, notamment à La Javelle - Guinguette effervescente, dans le 15ème arrondissement.

Comme dans toutes les villes de France, la Fête de la musique 2021 sera spéciale, pandémie de Covid-19 oblige. Aussi, les concerts spontanés dans les rues et sur la voie publique sont interdits, les masques obligatoires, le couvre-feu maintenu à 23 heures, la configuration des événements organisés dans les établissements recevant du public (ERP) sera assise et une jauge limitée à 5 000 personnes. Comme partout, un pass sanitaire exigé est pour tout ERP accueillant plus de 1 000 personnes.

A Nantes, des concerts gratuits sont organisés du samedi 19 juin au lundi 21 juin, jour de la Fête de la musique, sur la Place du commerce. Dans le parc de la Grillonnais et à la salle Paul Bouin, à Basse-Goulaine, une soirée gratuite est organisée avec plusieurs concerts de musiques actuelles, de jazz ou de chorale.

A Lyon, la Fête de la musique 2021 aura le même visage que les autres villes de France : "la Ville rappelle qu'il ne sera pas possible de mettre à disposition des associations et musiciens, des scènes susceptibles d'attirer un public important, tant en centre-ville que dans le secteur de Gerland", peut-on lire sur le site de la mairie. Aussi, en plus du protocole mis en place par le gouvernement, dans le même communiqué, la Préfecture du Rhône "rappelle que du 21 juin 2020 toute la journée jusqu'au le 22 juin 2020 à 8 heures sont interdites :

la consommation en réunion de boissons alcooliques sur la voie publique en dehors des lieux réservés à cet effet ;

la vente, la détention et l'usage de feux d'artifice, fusées et pétards sur la voie publique ;

la détention, le transport ou la vente de carburant en récipient portable sauf démarche à usage privé dûment justifiée ;

la vente d'alcool à emporter sous quelque forme que ce soit est interdite du 21 juin 2020, 20 heures au 22 juin 2020 à 6 heures."

Toutefois, selon la mairie de Lyon, contactée par Linternaute.com, plusieurs concerts sont organisés pour la Fête de la musique, uniquement dans des établissements recevant du public comme dans le cloître du Musée des Beaux-Arts, l'Hôtel de Ville, le Musée de l'Imprimerie, Heat et les Subsistances, avec une jauge limitée et un public assis. La mairie ajoute que, tout au long de la journée du 21 juin, "la musique sera également présente, grâce à la BO 'Fête de la musique' réalisée en partenariat avec la Web radio 'Les enfants du Rhône' et diffusée sur leurs ondes, mais également dans les stations de métro en partenariat avec le Sytral."

La Fête de la musique se prolongera également sur 10 dates, durant tous les week-ends du mois de juillet, avec la programmation des concerts initialement prévus pour la Fête de la musique. La programmation sera faite grâce à un appel à projet réalisé par la mairie de Lyon.

Bordeaux n'échappera pas aux protocole strict imposé par le gouvernement pour les festivités de la Fête de la musique le 21 juin 2021, comme la ville le rappelle sur son site : "du fait de la situation sanitaire l'édition 2021 de la fête de la musique ne peut se dérouler dans les conditions habituelles. le Gouvernement a élaboré un protocole sanitaire qui sera appliqué à Bordeaux."

Aussi, il ne sera pas question de déambuler dans les rues ou dans les bars pour espérer voir un concert spontané : ils sont, à Bordeaux également, interdits.

A Lille comme ailleurs, les évènements spontanés qui font la beauté de la Fête de la musique sont interdits par le gouvernement dans le cadre des mesures en vigueur pour lutter contre une reprise de la pandémie de Covid-19. Toutefois, la ville organise quelques événements, notamment un concert à 18h15 à la Cathédrale Notre-Dame de la Treille, autour d'une adaptation scénique et musicale du texte de l'Apocalypse.

Les concerts de rues ou dans les bars sont, à Lille comme partout, interdits par le protocole sanitaire imposé par le gouvernement. "Il y aura très peu de choses, comme l'année dernière", expliquait la maire de la ville Martine Aubry à BFMTV le 6 juin dernier. Peu de manifestations sont, pour l'heure, officiellement annoncées. Plusieurs bars annoncent, comme l'a repéré le site de Lilleactu, des soirées spéciales Fête de la musique, comme le restaurant Switch ou bien (rue de Bretagne), ou le Garage (boulevard Carnot).

A Rennes aussi, le protocole sanitaire imposé par le gouvernement pour la Fête de la musique 2021 contraint la ville à limiter les festivités. Selon Ouest-France, les concerts seront décentralisés dans les différents quartiers de la capitale bretonne plutôt qu'en centre ville. "La Ville ne veut pas d'une fête de la musique concentrée au centre-ville. L'idée est de jouer en extérieur dans les parcs quand c'est possible", explique au journal Yves Montagne, président de la fédération des orchestres amateurs Fepem et musicien à l'orchestre d'harmonie. La mairie de Rennes doit préciser les conditions de l'organisation de la Fête de la musique dans les prochains jours.