Fête de la musique 2023 à Paris : quels concerts dans la capitale ?

FETE DE LA MUSIQUE. En ce mercredi 21 juin, la Fête de la musique va faire vibrer la capitale avec de nombreux concerts. Voici notre sélection.

Paris fête la musique ! En ce mercredi 21 juin 2023 et comme des centaines de villes en France, la capitale s'apprête à vibrer au son de concerts organisés ou improvisés, partout dans les rues, les bars, les musées ou les salles de spectacle. Partout dans la ville, des centaines d'événements sont prévus, pour tous les âges, tous les goûts, gratuitement. Pour cette quarante et unième édition de la Fête de la musique, artistes confirmés et amateurs offrent un large panel de concerts rock, électro, jazz, rap, métal ou de musique classique.

A noter qu'à l'occasion de la Fête de la musique, Île-de-France Mobilités (IDFM), la RATP et Transilien SNCF, annoncent avoir déployé un dispositif d'ouvertures nocturnes de certaines lignes. Six métros seront ainsi ouverts toute la nuit : la 1, 2, 5, 6, 9 et 14 ; ainsi que quatre lignes de RER : A, B, C et D.

Il peut toutefois être difficile de savoir où donner de la tête parmi les centaines de rendez-vous proposés dans la capitale ce mercredi. Voici quelques événements proposés pour la Fête de la musique à Paris :