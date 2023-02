EN DIRECT - Victoires de la musique 2023 : gagnants, moments forts... Suivez la cérémonie

LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE EN DIRECT. La 38ème cérémonie des Victoires de la musique a lieu ce vendredi, à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt. Suivez la soirée en direct.

23:02 - Mentissa sera-t-elle la Révélation de l'année ? La jeune chanteuse belge Mentissa est à son tour sur scène avec son tube Et bam. Nommée dans la catégorie Révélation féminine de l'année, elle devra s'imposer face à November Ultra et Emma Peters.

22:59 - Deuxième Victoire pour Orelsan La Zarra, représentante française lors du prochain concours de l'Eurovision, s'est vu attribuer la remise de la Victoire de la Chanson originale, pour laquelle le public votait. Les titres nommés étaient Coeur de Clara Luciani, Flamme de Juliette Armanet, L'Enfer de Stromae, La Quête d'Orelsan et Un jour, je marierai un ange, de Pierre Maere. Et le gagnant de la Victoire de la musique de la Chanson originale est... Orelsan, avec La Quête, qui a déjà remporté la Victoire de la Création audiovisuelle pour ce même morceau.

22:53 - Angèle sur la scène des Victoires de la musique Visage incontournable des Victoires de la musique, Angèle est sur la scène de la Seine musicale. Nommée dans deux catégories ce soir (Artiste féminine et Album pour Nonante-Cinq, la suite), elle figure parmi les grandes favorites de la soirée. Elle reprend, entourée de musiciens, Le temps fera les choses, extrait de cette réédition.

22:49 - Clara Luciani rend hommage à Régine Après Serge Lama pour sa carrière, les hommages continuent avec, sur scène, Clara Luciani qui reprend Les p'tits papiers, en souvenir de Régine. La Reine de la nuit est morte 1ᵉʳ mai 2022, à Paris. La chanteuse est accompagnée de Paloma, Elips, La Briochée et Kam Hugh, stars de la première saison de Drag Race France, sur France 2.

22:44 - "La Quête" d'Orelsan aux Victoires Nommé dans trois catégories lors de ces Victoires de la musique 2023, celles de Concert, Création audiovisuelle et Chanson originale, pour La Quête, Orelsan est venu justement interpréter ce titre sur la scène de la Seine musicale. Ce soir, le rappeur de Caen a déjà décroché la Victoire de la Création audiovisuelle, pour le clip de cette chanson.

22:35 - Izïa défend la chanson "Mon coeur" Après l'émouvant discours de Serge Lama aux Victoires de la musique, il est temps de reprendre ses esprits et la compétition, avec Izïa, qui défend sa chanson Mon coeur. La chanteuse est nommée dans la catégorie Artiste féminine, face à Angèle et Pomme.

22:24 - Le bouleversant discours de Serge Lama Serge Lama, sur scène, a prononcé un bouleversant discours après avoir reçu sa Victoire de la musique. "Je remercie tous les artistes qui ont chanté mes chansons, qui les ont apprises, qui ont fait l'effort (...) Et je remercie la profession avec laquelle ça n'a pas toujours été facile pour moi, mais j'ai réussi à surmonter toutes les barrières", a commencé le chanteur, qui fête ses 80 ans ce samedi. Et d'ajouter, la gorge nouée : "Maintenant ce soir j'ai une Victoire, je suis très ému (...) Mon corps ne peut plus suivre (...) J'ai eu une belle vie, j'ai fait le métier que je voulais faire." A presque 80 ans, Serge Lama a annoncé la fin de sa carrière, accélérée par des problèmes de santé.

22:23 - Serge Lama, une Victoire d'honneur Serge Lama est sur scène, assis, pour recevoir une Victoire de la musique d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. A ses côtés, Mentissa, nommée dans la catégorie Révélation féminine de l'année, Elodie Frégé et Santa, chanteuse du groupe Hyphen Hyphen, reprennent trois de ses plus grands tubes, Les ballons rouges, Je suis malade et D’aventures en aventures. En raison de son état de santé, Serge Lama ne peut chanter avec elles, mais a tenu à être présent pour recevoir sa Victoire, remise par Calogero, ému aux larmes.

22:13 - Pierre de Maere repartira-t-il avec une Victoire ? Nommé dans la catégorie Révélation masculine et Chanson originale avec Un jour, je marierai un ange, Pierre de Maere est sur la scène des Victoires de la musique, pour reprendre sa chanson phare et défendre sa place parmi les sérieux candidats du soir.

22:06 - L'Artiste masculin de l'année est.. Ils étaient six en compétition dans cette catégorie, c'est une première, un duo et un trio contre un artiste seul : Bigflo et Oli, face à Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué et enfin, Stromae. Et c'est Stromae qui décroche la Victoire de la musique de l'Artiste de l'année ! La première récompense pour le Belge, nommé dans quatre catégories et grand favori de cette soirée.

22:01 - Bigflo et Oli, "La vie d'après" aux Victoires Une fois n'est pas coutume, les frères Bigflo et Oli sont nommés aux Victoires de la musique, dans la catégorie Artiste masculin et Création audiovisuelle avec Coup de vieux (catégorie précédemment remportée par Orelsan). Les Toulousains reprennent La vie d'après, chanson extraite de leur dernier album, Les autres c'est nous, sorti en 2022.

21:50 - Juliette Armanet enflamme les Victoires Nommée dans les catégories Chanson originale et Concert, Juliette Armanet s'est avancée, tout de paillettes vêtue, sur les planches de la Seine musicale, pour reprendre sa chanson Flamme, entourée de ses musiciens.

21:43 - Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué enchanteurs C'est entouré d'une foule de personnes et entouré de Guillaume Poncelet et Quentin Mosimann, que le trio Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué s'est avancé sur scène. Tous trois en compétition pour la Victoire de l'Artiste masculin de l'année, ils défendent également leur album Ephémère, en reprenant La cause, single dont le thème a été emprunté à La superbe de Benjamin Biolay.

21:37 - Et la Victoire de la Création audiovisuelle de l'année est.. Dans la catégorie Création audiovisuelle de l'année, étaient nommés : Coup de vieux de Bigflo et Oli avec Julien Doré, Fils de joie de Stromae et La Quête d'Orelsan. Et la Victoire, la première de la soirée, est décernée à... La Quête d'Orelsan. Un prix déjà remporté par le rappeur l'an passé.