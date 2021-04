Sorties streaming : Damso, Victor Solf, Billie Eilish... Les nouveautés

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Le printemps s'installe et peut-être, une lueur d'espoir en pleine crise sanitaire, avec le premier concert test organisé en France... Une avancée pour la Culture et la musique, après plus d'un an d'interdictions. De bonnes nouvelles qui s'accompagnent de sorties musicales qu'il serait dommage de manquer. Comme chaque fin de semaine, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Au programme : "QALF Infinity", le nouvel album de Damso, "Still. There's Hope", celui de Victor Solf ou encore "Your Power", le single inédit de Billie Eilish ou "Alba", celui de Bon Entendeur et Sofiane Pamart. A noter également notre pépite de la semaine : le premier disque de Myd, "Born a Loser". Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist de la semaine :

Une fois n'est pas coutume, le buzz musical de la semaine est signé Damso, qui a dévoilé, comme promis, son nouvel album, "QALF Infinity", successeur de "QALF", sorti il y a huit mois. Avant sa parution sur les plateformes en streaming à minuit, c'est sur Instagram que le rappeur belge avait partagé ses douze nouveaux morceaux à ses milliers d'abonnés, lors d'un live. Ce quatrième disque est loin d'être passé inaperçu sur les réseaux sociaux, où les commentaires se sont comptés par centaines de milliers sur Twitter.

Deux ans après la fin du duo français HER, Victor Solf dévoile son premier album solo, le bien nommé "Still. There's Hope", un an après son EP "Aftermath". Composé de douze titres, le disque est porté par les singles "I Don't Fit et How Did We", sortis ces dernières semaines. "J'avais hâte que le message que j'ai voulu mettre dans l'album soit partagé, j'espère que ça sera un album qui fera du bien. C'est un album que j'ai fait pour me redonner espoir, j'espère que ce sentiment sera partagé", confie Victor Solf à Linternaute dans une interview à retrouver ici.

La chanteuse Billie Eilish a mis en ligne un troisième single, baptisé "Your Power", sorti accompagné d'un clip, dans lequel on découvre la jeune chanteuse qui a récemment teint ses cheveux verts en blonds, au milieu de montagnes, enserrée par un immense serpent. Un nouvel avant goût de son deuxième album, "Happier Than Ever", attendu dans les bacs le 30 juillet prochain.

Le collectif français Bon Entendeur en dit un peu plus sur son retour avec un deuxième single, intitulé "Alba", qui annonce leur album à venir, "Minuit". Arnaud Bonet, Pierre Della Monica et Nicolas Boisseleau se sont associés sur ce morceau au pianiste Sofiane Pamart. Dans le clip en noir et blanc, sorti avec la chanson, on découvre ce dernier installé sur son piano au milieu des escaliers de l'Opéra Garnier, à Paris. Autour de lui, Marion Gauthier de Charnacé, danseuse du Ballet national de Paris.

La pépite de la semaine

Myd - Born a Loser

L'été arrive un peu plus tôt que prévu avec le premier album de Myd, "Born a Loser" ! Après trois singles prometteurs, "Together We Stand", "Moving Men" avec Mac Demarco ou encore "Let You Speak", l'artiste français, ancien du Club Cheval, vous donnera forcément envie de danser...