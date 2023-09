Vous chantez ces comptines à vos enfants ? Méfiez-vous, ces chansons cachent des histoires de cannibalisme, de crimes et de violences

Certaines comptines pour enfants ont en fait un double sens qu'il vaut mieux connaître avant de les chanter aux plus jeunes...

"Il pleut, il pleut bergère", "Il était un petit navire", "A la claire fontaine", "Au clair de la lune"... Qui n'a jamais fredonné ces airs aux enfants ? Les comptines pour enfants ont une place spéciale dans l'univers des tout-petits, depuis des générations. Ces courtes chansons rythmées, parfois accompagnées de chorégraphies diverses, sont parfois bien plus que de simples mélodies agréables à écouter... Et ont parfois même un double sens bien caché, bien loin des paroles innocentes que vous croyez chanter à vos enfants.

Loin d'être aussi tout public que vous le pensiez, certaines chanson ont des significations beaucoup moins adaptées aux tout-petits et révèlent même des allusions douteuses, bien loin de l'innocence qu'on peut leur prêter. Voici un petit tour d'horizon des sens cachés de certaines de nos comptines pour enfants les plus connues :

A la pêche aux moules

Chanson pour enfant parmi les plus célèbres, A la pêche aux moules révèle, quand on prête bien attention aux paroles, un double sens bien moins sympathique. C'est donc l'histoire d'une petite fille qui explique à sa mère ne plus vouloir aller à la pêche aux moules, après s'être fait voler son panier par "les gens de la ville". Mais cela prend un autre tournant avec ces paroles : "À la pêche aux moules, moules, moules, je n'veux plus y aller maman (...) Sont-ils de bons enfants, quand une fois ils vous tiennent, tiennent, tiennent. Sont-ils de bons enfants, ils vous font des petites caresses."

Il était un petit navire

On parle ici d'un bateau sur lequel les vivres commencent à manquer et où les marins tirent au sort celui qui sera mangé par les autres. Un récit de cannibalisme donc.

Au clair de la lune

Chanson pour enfant par excellence, Au clair de la lune apparaît pour la première fois en 1960. Ses paroles ont souvent donné lieu à diverses analyses, mettant en lumière le double sens qu'elles pouvaient avoir. "Ma chandelle est morte", pouvant avoir un double sens qu'on imagine, la chandelle n'étant pas forcément la bougie qu'on chante. D'autant qu'il faut, selon Pierrot, aller "chez la voisine (...) car dans sa cuisine, on bat le briquet", qui désigne un rapport sexuel.

Une souris verte

L'une des hypothèses autour de la signification de cette chanson datant du XVIIIe siècle raconte que la célèbre "souris verte" serait en fait un soldat vendéen, traqué et torturé par les soldats républicains durant la guerre de Vendée. "Il l'attrape par la queue et la montre à ces messieurs (...) ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud" : les paroles prennent, avec cette théorie, une signification tout autre.

Il court, il court, le furet

C'est l'une des plus célèbres contrepèteries de la langue française : "Il court, il court le furet" devient, en inversant quelques lettres, "Il fourre, il fourre, le curé."

A la claire fontaine

Dernier exemple de ces comptines ayant un sens bien caché, A la claire fontaine évoque la colère d'un jeune homme, Pierre, qui a été repoussé par sa petite amie qui se serait "trop tôt donnée" : "J'ai perdu mon ami / Sans l'avoir mérité / Pour un bouton de rose / Que j'ai trop tôt donné."