Du grand banditisme à l'assassinat mystérieux... L'incroyable vie du frère de Jean-Jacques Goldman

Intellectuel de gauche, militant, puis bandit... Pierre Goldman a eu une vie digne de celle d'un personnage de film.

Écrivain, intellectuel, bandit, cambrioleur, journaliste... Pierre Goldman a eu mille vies. Né le 22 juin 1944 à Lyon, de parents Polonais issus de familles juives immigrés en France, il est le frère d'une autre personnalité bien connue des Français, le chanteur Jean-Jacques Goldman, dont il est de sept ans son aîné. A la séparation de ses parents, Pierre Goldman reste à Lyon, avec son père, quand sa mère, héroïne de la résistance repart vivre en Pologne. Adolescent, il rejoint les Jeunesses communistes en 1959, enchaîne les renvois de lycées, puis étudie à la Sorbonne.

Adulte, il plonge dans le grand banditisme et commet plusieurs vols à main armée. Jusqu'au soir du 19 décembre 1969 : une pharmacie du boulevard Richard Lenoir est cambriolée, deux pharmaciennes sont tuées. Pierre Goldman, reconnu par des témoins, est arrêté le 8 avril 1970 rue de l'Odéon, à Paris. S'en suivront deux procès, surmédiatisés, durant lesquelles le frère de Jean-Jacques Goldman pourra compter sur un mouvement populaire, porté par des intellectuels de gauche comme Françoise Sagan, Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir.

Après avoir été déclaré coupable et condamné à perpétuité à l'issue du premier procès, Pierre Goldman ressort de la prison de Fresnes le 5 octobre 1976, bénéficiant d'une mesure de libération conditionnelle. C'est précisément ce procès, qui a connu une grande résonnance dans la France des années 1970, que retrace le film de Cédric Kahn, Le procès Goldman, en salles ce mercredi 27 septembre.

Le 20 septembre 1979, Pierre Goldman est assassiné à Paris dans des circonstances mystérieuses. L'identité de ses assassins n'a jamais été clairement établie, et le meurtre est resté non résolu, malgré une étrange revendication faite par un groupe baptisé "Honneur de la police." Près de 15 000 personnes, dont de nombreuses personnalités intellectuelles de gauche, assistent à son enterrement le 27 septembre au cimetière du Père-Lachaise. La veille, sa femme, épousée en prison, accouchait de leur fils Manuel.

Malgré la médiatisation de l'affaire, Jean-Jacques Goldman, comme à son habitude, est toujours resté discret sur son frère. L'une des rares images du chanteur évoquant les affaires de Pierre Goldman sont celles tournée à l'issue de son second procès, quand il se réjouissait de la sortie de prison de son frère. "On est heureux (...) Je sais que pour mon père ça représente énormément et je crois que pour tout le monde", déclarait-il aux journalistes.