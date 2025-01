Un seul verre par jour de cette boisson réduit le risque de cancer colorectal, selon une étude

Des chercheurs ont analysé les liens entre l'alimentation et un des cancers les plus meurtriers. Ils ont trouvé un point très intéressant concernant la consommation d'une boisson courante.

La recherche sur les différentes formes de cancer ne cesse de progresser. Les cas sont nombreux partout sur la planète, mais heureusement, il est possible de réduire les risques en faisant attention à quelques facteurs de risques. C'est notamment le cas en soignant son alimentation de tous les jours. Les scientifiques sont ainsi nombreux à plancher sur ce sujet.

Parmi les cancers les plus agressifs, le cancer colorectal est l'un des plus fréquents et des plus meurtriers dans le monde. Des chercheurs de la réputée université d'Oxford au Royaume-Uni ont justement mené selon eux "la plus vaste étude menée à ce jour sur le lien entre l'alimentation et le cancer de l'intestin".

Ils ont ainsi analysé l'alimentation de près de 543 000 femmes, puis ont examiné leurs dossiers médicaux avec un suivi moyen de 16 ans afin de déterminer les liens entre certains aliments et le risque de cancer de l'intestin, dont le cancer colorectal. Près de 100 aliments ont été passés au crible. Les chercheurs anglais ont ainsi pu observer que certains aliments sont protecteurs, et ont pu confirmer que d'autres au contraire augmentent le risque de cancer colorectal.

Les aliments qui étaient "associés avec un risque plus faible de diagnostic de cancer de l'intestin" étaient ceux riches en calcium, dont le lait et les yaourts. "Un apport supplémentaire de 300 mg (soit l'équivalent d'un verre, ndlr) de calcium par jour est associé à une diminution de 17 % du risque de cancer colorectal", rapportent les chercheurs de l'université d'Oxford. Tous les produits à base de lait étaient associés avec ce risque réduit, sauf le fromage et les glaces.

D'autres recherches doivent être menées pour confirmer et expliquer ce lien entre le calcium et le cancer colorectal, même si l'autrice principale de cette étude, la Dr Keren Papier, estime qu'elle "met en évidence le rôle potentiel du calcium dans le développement de cette maladie", en sachant que des études précédentes avaient déjà fait le même constat.

D'après l'étude publiée dans la revue Nature Communications, d'autres aliments réduiraient le risque de cancer colorectal, notamment les fruits, les céréales complètes, les aliments riches en magnésium, potassium, ou encore en vitamine C. Ainsi, la consommation quotidienne de 20 grammes de céréales complètes (soit une moitié de tranche de pain complet) ou l'ajout de 200 grammes de fruits réduisait également le risque de 10 %.

À l'inverse, l'étude a confirmé l'effet cancérogène de l'alcool : deux verres de vin supplémentaires par jour augmentaient de 15 % le risque de cancer de l'intestin. Même constat pour les viandes rouges et transformées, qui augmentaient le risque de 8 % avec seulement une tranche de bacon en plus par jour. L'alcool et la viande transformée sont d'ailleurs classifiées comme cancérogènes par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), et la viande rouge "probablement cancérogène". Leur consommation est connue pour augmenter le risque de cancer colorectal, qui fait partie des trois cancers les plus meurtriers en France.