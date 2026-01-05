Moins calorique que le sucre, cet ingrédient 100% naturel est bien meilleur pour la santé

C'est une bonne solution pour consommer moins de sucre : un aliment plus nutritif et au pouvoir sucrant encore plus fort existe.

Le sucre est un aliment devenu central dans le quotidien des Français. Des gâteaux aux viennoiseries en passant par les produits transformés, le sucre se retrouvent dans la plupart des produits que l'on consomme. Beaucoup d'entre nous en mangeons d'ailleurs trop. "Compte tenu de leurs effets sur la santé, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) recommande de ne pas consommer plus de 100 grammes de sucre par jour (hors lactose et galactose) et pas plus d'un verre de boisson sucrée", peut-on lire sur le site de l'Anses.

Pour limiter la consommation de sucre, sans pour autant se priver de petites douceurs, les nutritionnistes recommandent de se tourner vers des alternatives. Pour cela il existe quantité d'édulcorants naturels qui viennent remplacer le sucre blanc (raffiné), qui lui, est constitué à 100% de saccharose et qui peut entraîner la contraction de maladie telles que du diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires et certains cancers. Parmi ces édulcorants, les plus connus sont la stévia, le sirop d'érable, le sirop d'agave et le miel.

Ce dernier s'avère être une véritable alternative au sucre blanc. Certes, il ne compte qu'une calorie par gramme de moins (3 contre 4) mais à la différence du sucre, le miel comporte de nombreuses qualités, aussi bien sur le plan gustatif que nutritif. D'abord son index glycémique moyen est de 55, contre 68 pour le sucre blanc mais en plus, il possède un pouvoir sucrant 1,3 fois plus important que le saccharose, présent à 100% dans le sucre raffiné.

Cela signifie qu'une moindre dose de miel est nécessaire pour ressentir un goût sucré. En pâtisserie, 65 grammes de miel peuvent se substituer à 100 grammes de sucre, ce sont 250 calories de moins dans l'assiette et donc une très bonne alternative au sucre.

Si cela ne suffit pas à convaincre, le miel en plus d'être 100% naturel est bourré de vertus et de bienfaits pour le corps. Ses apports en vitamines, en minéraux et acides aminés sont bénéfiques pour la santé. Il est connu pour soigner les inflammations de la gorge mais il peut aussi aider à la cicatrisation de petites plaies bénignes en l'appliquant directement sur la peau, selon UFC Que Choisir. Finalement les seuls inconvénients du miel sont le prix, et le fait qu'il reste une source importante de sucre. Même s'il présente de nombreux avantages, il faut en consommer avec modération.