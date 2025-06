Ce n'est pas que de l'eau : la pastèque a de nombreux bienfaits pour la santé

La pastèque est un fruit riche en vitamines, nutriments et antioxydants qui font d'elle un excellent fruit pour la santé.

Elle fait partie des fruits stars de l'été. Et pour cause : la pastèque est juteuse, colorée, et a un délicieux goût sucré. Ça tombe bien, car la pastèque est tout aussi bonne en goût que pour notre santé ! D'abord bien sûr parce qu'elle contient pas moins de 91 % d'eau, ce qui fait de la pastèque un fruit de choix l'été pour bien s'hydrater. Mais ce n'est pas tout, elle contient aussi de nombreux nutriments très intéressants pour la santé.

Comme tous les fruits, la pastèque est source de fibres, qui rappelons-le, sont essentielles à notre alimentation. Nous n'en consommons d'ailleurs souvent pas assez. Elles sont pourtant protectrices contre de nombreuses maladies comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, et même le cancer du colon.

La pastèque est aussi un des meilleurs fruits pour contrôler son poids puisqu'elle est très peu calorique. Avec seulement 39 kcal pour 100g, elle se place au 3e rang des fruits les moins caloriques ! Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un fruit très sucré. "Elle contient finalement très peu de sucre", précisait d'ailleurs le Dr Jimmy Mohammed au micro de RTL.

En termes de nutriments, la pastèque est particulièrement riche en vitamine B9 et A. Cette dernière est notamment essentielle pour la vision et le système immunitaire. Son précurseur, le bêta-carotène - dont la pastèque est très riche - est aussi un antioxydant, qui protège les cellules contre le vieillissement et les maladies.

La pastèque contient également du lycopène, un antioxydant de la famille des caroténoïdes, qui a montré des bienfaits sur la réduction du cholestérol, des maladies cardiovasculaires, et du cancer de la prostate. Enfin, la pastèque contient aussi de la vitamine C, des acides aminés, ou encore du potassium. Et n'oublions pas ses pépins, qui peuvent totalement être mangés, et sont même bons pour la santé puisqu'ils sont aussi riches en nutriments.

Si possible, il est préférable de privilégier les pastèques bio, pour limiter l'exposition aux pesticides. Vous pouvez la manger seule, en salade de fruits ou dans une salade sucrée-salée, en glace, en smoothie, en jus... Régalez-vous, c'est frais et bon pour votre santé !