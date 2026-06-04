Des airs de Seychelles pour le prix d'un ticket de bateau : cette île française est le bon plan pas cher de l'année

Du sable blanc, zéro voiture et une traversée à prix mini : découvrez le paradis secret le moins cher de France.

Pour s'offrir un décor digne des îles du bout du monde, inutile de s'envoler à l'autre bout de la planète. En France, une île secrète au lagon turquoise et aux plages de sable blanc vous coûtera le prix d'un ticket de ferry, sans aucune voiture pour gâcher le paysage. Ce joyau va enchanter vos vacances sans ruiner votre budget !

L'écrivain Jean-François Deniau confiait qu'il était "le plus beau mouillage au monde après Bora Bora". Rythmée par les plus grandes marées d'Europe, cet archipel offre un spectacle permanent : à marée haute, l'endroit ne compte que 52 îles, mais dès que la mer se retire, un labyrinthe de 365 îlots de granite apparaît au milieu d'une eau turquoise.

Sur place, aucun bruit de moteur : juste le cri des oiseaux (plus de 200 espèces telles que des huitriers-pies, des goélands marins, des grands cormorans) et le clapotis des vagues. Une déconnexion 100 % gratuite, idéale pour fuir la foule des stations balnéaires classiques !

Vieux gréement aux Îles Chausey. © aterrom - stock.adobe.com

Ce bon plan, c'est l'archipel des îles Chausey, au large de Granville en Normandie. Pour y accéder, comptez moins de 35 euros pour la traversée aller-retour en navette, qui dure à peine 50 minutes depuis la gare maritime. Et le voyage commence dès le trajet en mer : vous aurez la chance de croiser des dauphins ou des phoques venus vous saluer. Pour une expérience encore plus magique, vous pouvez embarquer à bord d'un vieux gréement traditionnel.

Une fois débarqué, tout se fait à pied. Un sentier côtier facile de 5 kilomètres permet de faire le tour complet de la Grande Île en moins de deux heures de marche. Au fil de la balade, on croise des rochers aux formes insolites comme le célèbre "Rocher de l'Éléphant", un vieux fort de 1866, un phare historique et le charmant village de pêcheurs des Blainvillais.

Chausey en Normandie. © daboost - stock.adobe.com

Côté activités, l'archipel coche toutes les cases du voyage idéal sans débourser un centime de plus. Les amateurs de farniente ont le choix entre plusieurs plages de sable fin aux eaux cristallines comme la Grande Grève, Port Marie ou Port Homard. Les coefficients de marée records en font aussi un spot réputé pour la pêche à pied. Enfin, des sorties en kayak ou en paddle permettent de naviguer au plus près des îlots.

Pour les gourmands, il y a deux adresses phares : l'Hôtel du Fort réputé pour son fameux homard bleu de Chausey : son restaurant La Table des Îles propose aussi des poissons ultra-frais du jour (plat à 24 euros). Pour une planche apéro à 15 euros face au lagon, vous opterez pour Le Sound (le bar-bistrot de la Boutique de Chausey).

Chausey prouve qu'un voyage spectaculaire à petit prix est possible en France. Pour en profiter au mieux, prévoyez une journée complète, réservez vos billets à l'avance et glissez un pique-nique dans le sac. Attention, l'île est protégée et ne dispose d'aucune poubelle : rapportez vos déchets sur le continent pour préserver ce paradis !