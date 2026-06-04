Des élèves brillants exclus des épreuves du baccalauréat (et c'est une bonne chose)

Le ministère de l'Education nationale planche sur un nouveau critère pour pouvoir passer le baccalauréat. Certains candidats se retrouveraient obligés de renoncer à cet examen.

Les examens de fin d'année approchent : près de 730 000 candidats se préparent. En juin, ils vont passer leur baccalauréat avec quelques nouveautés, comme l'épreuve de mathématiques anticipée pour les premières et une notation sera plus sévère, notamment concernant la qualité rédactionnelle. Un autre changement est déjà envisagé : le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, a fait une nouvelle annonce le 19 mai concernant certains candidats qui pourraient se retrouver interdits de passer le baccalauréat. Et depuis, le ministère réfléchit à une mesure concrète.

Au baccalauréat 2025, les candidats avaient entre 8 ans et 78 ans. C'était la première fois qu'une personne aussi jeune voulait décrocher le diplôme. Le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, n'est pas passé à côté de ces données : il a d'ailleurs relevé que le plus jeune candidat au baccalauréat cette année est encore âgé d'un peu moins de 10 ans. Il a donc dévoilé vouloir mettre en place un âge "plancher" pour pouvoir passer l'examen.

"J'ai demandé à mes services d'expertiser la possibilité de mettre une espèce de seuil plancher, pour tout simplement éviter que des enfants soient dans une situation où, bien malgré eux, ils auraient été préparés de manière intensive à un examen qui n'est pas fait" pour leur "niveau de maturité", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Arcueil.

Le ministre estime que ce n'est pas forcément "une bonne chose" d'inscrire un enfant au bac à "8 ans, 9 ans ou 10 ans". "Je ne suis pas sûr que ça lui rende service", a-t-il expliqué avant d'ajouter "l'épanouissement d'un enfant passe par autre chose que la préparation d'un examen national qui suppose une forme de maturité et qui, en principe, conditionne le passage dans le supérieur". Au vu du délai et des inscriptions déjà effectiées, il serait toutefois surprenant que cette mesure soit appliquée pour l'édition 2026 du baccalauréat.

Le ministre ne souhaite pas nuire aux enfants ayant des prédispositions et pouvant se présenter en candidat libre, mais plutôt éviter "des gens qui passent le bac pour voir" et "trouver un juste milieu". Si on regarde les derniers jeunes candidats ayant voulu passer le bac très tôt, le dernier en date ne s'est finalement pas présenté aux épreuves et en 2024, celui de 9 ans n'a pas décroché l'examen. L'année précédente, un élève de 12 ans a en revanche décroché son diplôme, mais ses vœux sur Parcoursup ont été tous refusés avant qu'il finisse par réussir à intégrer une classe préparatoire.