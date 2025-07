Une randonnée en plein Paris ? C'est possible avec cette promenade unique

Si vous avez envie de découvrir un autre visage de la capitale, empruntez cette randonnée bucolique.

Tout le monde a entendu parler du projet fou américain du High Line Park à New York, une promenade linéaire végétalisée bâtie sur une portion aérienne d'une ligne ferroviaire désaffectée qui traverse le quartier de Chelsea, à Manhattan. Elle est ponctuée d'œuvres d'arts permanentes et temporaires, engendrant un attrait touristique sans précédent. Depuis, cet "effet High Line" a engendré des projets similaires dans d'autres villes des Etats-Unis, à Philadelphie, Chicago, ou Atlanta. Mais saviez-vous que c'est une des plus belles balades de Paris qui a inspiré la High Line new-yorkaise ? Partez à la découverte de cet étonnant chemin verdoyant en hauteur de notre capitale.

Il s'agit d'une promenade verdoyante entièrement piétonne qui s’étend dans l'est parisien, de la place de la Bastille au bois de Vincennes, au niveau de la porte de Montempoivre du périphérique. La Coulée Verte René-Dumont, véritable poumon vert de la capitale d'une longueur de 5,838 kilomètres précisément, rend hommage à l'agronome français René Dumont, premier candidat écologiste à une élection présidentielle en 1974. Inaugurée en 1993, elle s'étend sur l'ancien parcours d'une ligne de chemin de fer de 1859 qui a été laissée à l'abandon dans les années 70 : la "ligne de Vincennes", dont les locomotives à vapeur reliaient autrefois la gare de Paris-Bastille à Marles-en-Brie, en Seine-et-Marne (77).

Cette ancienne voie de chemin de fer a laissé sa place à une succession de jardins à la végétation sauvage, où a été entrepris une vaste opération de réhabilitation et d'aménagement en 1988 par la ville, menée par le paysagiste Jacques Vergely et l'architecte Philippe Mathieux avec par exemple, la restauration des arches du Viaduc des Arts, la création du jardin de Reuilly... Le tracé est unique en France, oscillant entre viaduc et passerelle, allées vertes, tunnels et tranchées. Le paysage environnant permet de profiter pleinement des façades haussmanniennes du 12e arrondissement et des éléments d'architecture d'autres immeubles parfois surprenants, des œuvres des street-artistes qui ont investi les lieux, tout en se promenant au milieu des pavots sauvages, des plantes grimpantes, tilleuls, noisetiers, rosiers et autres arbres en fleurs au printemps.

Pour se rendre à la Coulée Verte, plusieurs accès sont possibles. Pour emprunter le début du parcours, on part du Viaduc des Arts (station Bastille par les lignes du métro 1, 5 ou 8 ou des bus 29, 91 ou 87) qui démarre derrière l'Opéra-Bastille. Laissez-vous emporter par atmosphère bucolique en plein Paris ! Si vous êtes à vélo, empruntez le tunnel de Reuilly situé sous la rue de Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris, pour entamer la deuxième partie de la promenade, avec piste cyclable. Cette promenade à l'abri de l'agitation parisienne, digne d'un long toboggan que vous empruntez à pieds ou à vélo, vous amènera jusqu'au bois de Vincennes, non loin du château.