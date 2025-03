C'est un paradis caché en France, où la montagne plonge dans la mer

Ce paradis est en France, il est digne des plus beaux paysages du monde.

C'est un endroit où le temps semble suspendu, où les montagnes embrassent la mer et où la nature règne... Le genre de paysage que l'on ne rencontre pas souvent en France et que l'on s'imagine plutôt dans les îles paradisiaques du Pacifique ou sur les côtes escarpées de l'Amérique du Sud... Et pourtant, ce paradis existe bel et bien en France.

Ce village perché est un refuge loin de l'agitation du monde. Entouré d'oliviers, il dévoile des maisons en pierre, des ruelles étroites et sinueuses et des petites places ombragées, véritables lieux de vie où les habitants se retrouvent pour échanger et partager. Une atmosphère paisible et chaleureuse règne dans ce village. Niché sur les hauteurs de la côte corse dans le golfe de La Liscia, ce village a pour horizon un panorama grandiose, avec des sommets verdoyants qui plongent dans le bleu profond de la Méditerranée, de superbes plages de sables blancs bordées d'un maquis dense et parfumé et des criques isolées où se réfugient les amoureux de la nature.

La plage de sable fin du Stagnone, à Calcatoggio en Corse. © iSTintu - stock.adobe.com

Bienvenue à Calcatoggio, un balcon sur la Méditerranée en Corse. Les randonneurs y trouveront forcément leur bonheur : le village est traversé par des sentiers de randonnée balisés, serpentant entre montagne et littoral jusqu'aux pointes de Capigliolo, Castellu Rossu, Palmentojo, Paliagi et bien d'autres.

Les voyageurs trouveront également leur bonheur en mer, avec une variété d'activités nautiques pour tous les goûts. De la simple baignade sur ses plages de sable fin au kayak, jet-ski, ski nautique, excursions en bateau à la réserve naturelle de Scandola et plongée sous-marine. Vous aurez en effet de grandes chances d'observer de fascinants poissons comme le castagnole rouge, la sole, le barracuda, les girelles, les raies, les étoiles de mer... Randonnée, baignade, plongée, farniente... chacun trouvera son bonheur dans ce paradis naturel préservé !

Vous ne vous ennuierez pas pour autant dans le village, avec les traditions corses qui se perpétuent avec fierté à travers l'artisanat local, les fêtes et les coutumes ancestrales. Les produits locaux des restaurants raviront les papilles avec le fromage de brebis, la charcuterie et le miel, se mêlent aux parfums du maquis.

Ce village corse, bien que situé à 28 kilomètres seulement d'Ajaccio, promet le calme loin des sentiers battus du tourisme de masse. La meilleure période pour visiter Calcatoggio est le printemps ou l'automne, lorsque les températures sont douces et agréables. Que soyez seul, en famille ou entre amis, le village propose différents types d'hébergements, allant de la location de vacances à la chambre d'hôtes, en passant par des petits hôtels de charme. En quête de tranquillité, de nature ou de découvertes, laissez-vous envoûter par ce secret bien gardé en Corse !