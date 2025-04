Cet étonnant bout de côte est un secret bien gardé du littoral, entre légendes marines et rochers mystérieux

Rien de tel que cette côte merveilleuse du littoral français pour profiter des bienfaits de la mer.

Brise iodée, ambiance mystérieuse au couchant avec ses milliers de rochers aux silhouettes étranges... Ce petit fragment du littoral français a un caractère unique qui mérite toute votre attention. On s'y rend pour de longues balades au bord de la mer, pour observer les oiseaux, pratiquer la pêche à pied, la marche aquatique ou encore des sports de glisse tels que le surf, la voile, le kayak ou le char à voile. Un véritable appel à l'évasion et à l'authenticité.

Ses joyaux sont nombreux, parmi le plus connu, Brignogan-Plages, une commune de bord de mer qui a un cachet tout particulier avec son célèbre phare de Pontusval à l'architecture typique et ses pierres façonnées par le vent et les âges. Le célèbre Men Marz, surnommé la "pierre du miracle", se trouve à seulement un kilomètre sur la plage : cet imposant mégalithe de granit d'une hauteur de 8 mètres a été érigé pendant le Néolithique entre 4 500 et 2 500 av. J.-C. A sa forme massive et pointue, ce menhir qui fait partie des plus hauts de France ravira tous les photographes à marée basse.

Le coucher de soleil sur le phare de Pontusval offre un véritable paysage de carte postale. © JM Soedher - stock.adobe.com

A l'évocation du menhir, vous avez sans doute deviné où nous nous trouvons ? Dans le Finistère en Bretagne, plus précisément sur la Côte des Légendes située au nord-ouest du département, qui déroule 34 kilomètres de littoral enchanteur entre Guissény et Plounéour-Trez. Si on lui a attribué ce nom évocateur, c'est bien parce que certains de ses habitants racontent que les rochers seraient des géants transformés en pierre. Ces même habitant, surnommés les paganiz, ont longtemps souffert d'une réputation de naufrageurs : la légende raconte qu'ils provoquaient le naufrage des navires aux abords des côtes rocheuses en accrochant des lanternes aux cornes des vaches...

Au cœur de la côte, on ne manquera pas la visite de Meneham, un hameau de la commune de Kerlouan, dont les maisons de pêcheurs aux toits de chaume sont blottis derrière d'immenses blocs de granit millénaires. Situé tout près d'une plage de sable fin baignée d'une eau turquoise, le site est également réputé pour l'escalade sur les rochers. Enfin, en parcourant les nombreux sentiers balisés de la côte dont le célèbre GR34, on découvre ses nombreux calvaires et croix et bien sûr la basilique du Folgoët. Pour observer les oiseaux et la végétation au plus près, rien de mieux que de se rendre au marais du Curnic du côté de Guissény, à l'est, ou dans la zone humide de Langazel à Ploudaniel au sud, qui abrite une faune de plus de 600 espèces.

Pour tous les voyageurs en quête d'authenticité et de calme, rendez-vous donc sur la Côte des Légendes, à seulement 28 kilomètres de Brest ou à 16 kilomètres de Landerneau, les deux gares les plus proches. Que vous la parcouriez à pieds ou à vélo, son atmosphère particulière ne vous laissera pas indifférent.