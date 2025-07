Il fait 20 degrés en ce moment : cette ville est le refuge climatique idéal en France

Cette ville côtière est devenue un potentiel refuge climatique face aux fortes chaleurs.

Avec les chaleurs extrêmes qui n'en finissent plus, on peut avoir désespérément envie de se rafraîchir. Pourquoi ne pas partir en quête d'un endroit frais sur la carte de la France ? Loin du bitume brûlant et de la moiteur de l'air, certaines villes côtières du nord-ouest sont la promesse d'un répit face à la canicule. Si Brest nous vient d'emblée à l'esprit, on a trouvé mieux pour supporter les prochaines vagues de chaleur.

On vous emmène dans une ville à taille moyenne, où le phénomène d'îlot de chaleur n'a pas sa place. Dans cette ville touristique de bord de mer, le mercure concède enfin un peu répit : ses maximales ont atteint seulement 23 °C durant la canicule actuelle, pendant que le thermomètre grimpait à 40 °C à Nîmes ou à Avignon, à 39 °C à Paris, à 38 °C à Lyon, à 37 °C à Bordeaux ou encore à 36 °C à Rennes...

Ses nombreux espaces verts et son climat océanique, avec sa proximité de la Manche et de l'océan Atlantique, y sont pour beaucoup. On vous emmène en Normandie, dans cette ville qui se veut comme point de départ de toute la région (plages du Débarquement, Île Tatihou, Cap de la Hague) et qui séduit par sa magnifique rade et ses édifices historiques : Cherbourg ! Avec ses températures clémentes l'été, Cherbourg est l'endroit idéal pour partir en mer en bateau, se rafraîchir sous les embruns marins et flâner sur ses quais en longeant de jolis bateaux de plaisance...

La Cité de la Mer à Cherbourg. © Lionel Urman/SIPA (publiée le 02/07/2025)

Pour vous immerger dans son riche passé maritime, vous ne manquerez pas la "Cité de la Mer", le site touristique le plus visité de Normandie. L'extérieur du bâtiment Art déco ou la visite du sous-marin Le Redoutable sont des incontournables. Vous embarquez pour sa rade artificielle la plus grande du monde à bord d'un bateau-promenade ou d'un vieux gréement. Enfin, son musée de la Libération sur l'histoire du Débarquement et son Fort du Roule qui offre un panorama imprenable sur la ville viendront compléter l'aventure.

Retour sur la terre ferme : on part se détendre au château des Ravalet : son parc de 18 hectares allie à merveille l'élégance du jardin à la française au charme du jardin anglais et abrite de très nombreuses variétés de plantes exotiques. Une autre balade tranquille à la découverte de plantes rares est envisageable au Parc Emmanuel Liais, un domaine botanique remarquable dans le quartier de la Bucaille.

Dans les ruelles typiques du vieux Cherbourg qu'on appelle les "boëls", on part à la découverte de la basilique de la Sainte-Trinité et du théâtre à l'italienne et on ne manque absolument pas la Manufacture des Parapluies de Cherbourg, célèbre grâce au film de Jacques Demy.

Si l'envie vous prend de vous jeter à la mer même si la chaleur n'est pas écrasante, vous vous rendrez sur les plages de sable de Querqueville ou Collignon ou de pelouse et galets de La Saline. Ce sont les plus accessibles depuis le centre-ville, desservies par le réseau de bus local. Elles sont réputées pour leurs eaux revigorantes d'une qualité exceptionnelle !