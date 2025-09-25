C'est l'un des plus beaux villages de France : il est à 2h de Paris, pourtant peu de gens le connaissent

Tout le monde devrait connaître ce trésor secret à seulement 2 heures de la capitale.

La France regorge de villages qui se distinguent par la beauté de leurs paysages, la préservation de leur patrimoine architectural et leur art de vivre. Loin du tumulte des grandes villes se trouve une perle rare du patrimoine français. C'est un village des plus pittoresques qui cumule les distinctions : labellisé "Plus Beau Village de France" et "Villes et Villages Fleuris"... Magnifiquement restauré, sa beauté et son ambiance en font un endroit tout simplement exceptionnel dont la plupart des bâtiments sont inscrits au titre des monuments historiques.

Véritable musée à ciel ouvert de l'architecture normande, on pénètre dans ses ruelles pavées pour s'émerveiller devant des maisons à colombages dont la plupart sont réalisées en pans de bois droits ou croisés, peintes dans des tons pastel comme le bleu, le vert, le rouge ou l'ocre et ornées de géraniums. On découvre des petits commerces d'artisanat et d'antiquité : céramiste, ébéniste, décoratrice sur porcelaine, coutelier, chocolatier ont investi les lieux.

Les maisons à colombages de Beuvron-en-Auge sont un exemple remarquable de l'architecture traditionnelle du Pays d'Auge avec leurs ossatures en bois apparentes, leurs toits en ardoise et leurs façades colorées. © julien - stock.adobe.com

A mi-chemin entre Caen et Lisieux, à 2 heures de train ou de voiture depuis Paris, rendez-vous donc à Beuvron-en-Auge, seul "Plus beau village de France" du Calvados depuis 40 ans. Un label qui dépasse les frontières et draine chaque année 200 000 visiteurs par an, tandis que le village ne compte que 200 habitants. Malgré tout, c'est un lieu qui a su préserver son authenticité tout en s'adaptant au tourisme. "C'est hypercalme et chez nous on n'a pas ces belles maisons à colombages. On se croirait dans un décor de cinéma", a témoigné un couple lillois au Parisien.

La place Michel Vermughen au cœur du bourg est un incontournable mélange d'époques : ses halles reconstruites à l'identique en 1975 avec des matériaux anciens côtoient les demeures à colombages des XVIe et XVIIe siècles, les maisons en briques du XVIIIe siècle et un superbe manoir du 15e siècle, le plus ancien bâtiment du village. On ne manquera pas non plus la chapelle de Clermont, qui offre un panorama exceptionnel sur la vallée de la Dives.

Place Michel Vermughen à Beuvron-en-Auge. © myriam - stock.adobe.com

Mais Beuvron-en-Auge ne se résume pas à ses maisons, le village est un véritable condensé de la campagne normande, entouré de haras et de vergers de pommiers. Il est le point de départ de la célèbre Route du Cidre, cet itinéraire touristique qui traverse les villages traditionnels et paysages typiques du Pays d'Auge à la découverte de cette boisson alcoolisée et fermentée à partir du jus de pommes, du Caldavos et du Pommeau.

Village vivant, Beuvron-en-Auge propose plusieurs événements annuels : ne manquez pas le 19 octobre la "Fête du cidre" dédié à ce "nectar" précieux depuis plus de 50 ans, qui permet la découverte du pressage des pommes et la dégustation de produits locaux. Il ne vous reste plus qu'à programmer votre échappée belle à 2 heures de Paris.