Illuminations de Noël 2021 : Lumières ! à La Villette, une première à Paris

ILLUMINATIONS DE NOEL. La Villette se pare de lumières à l'approche des fêtes, avec deux installations monumentales, en accès libre et gratuit. Tout savoir sur la première édition de Lumières !, et des meilleures illuminations à Paris.

[Mis à jour le 8 décembre 2021 à 12h33] Jusqu'au 2 janvier 2022, La Villette de Paris donne à voir un spectacle féerique à ciel ouvert, sur les zones de la prairie du triangle et du canal de l'Ourcq. Créées pour l'occasion par le Groupe F et 1024 architecture, deux installations de lumières épousent l'étendue végétale, en écho aux éléments architecturaux singuliers de La Villette.

Le Groupe F a conçu From the light Flow sur les deux hectares de la pelouse du triangle. Il s'agit de subtiles vagues d'étoiles composées de 20 000 mètres de fils de leds dorés et blancs, formant une immense surface organique en perpétuel mouvement d'où émergent 40 cylindres gonflables, supports de projections de vidéos thématiques. Cette installation monumentale est animée par les paysages électroniques du compositeur Scott Gibbons. A la fin du parcours, les visiteurs découvrent un cylindre gonflable monumentale de 10 mètres de large sur 15 mètres de hauteur.

From the light Flow © Lumières ! à La Villette

La déambulation se poursuit le long du canal de l'Ourcq avec Constellation, un dispositif de lumières imaginé par 1024 architecture. Il s'agit d'une vingtaine de projecteurs lasers mappés et synchronisés qui se projettent sur la surface de l'eau. Un algorithme numérique, créé pour le projet, génère en temps réel un motif stellaire dynamique, perpétuellement en mouvement et mutation, à l'image du monde dans lequel nous vivons. À fleur d'eau, sur le canal, des éclats de lune s'alignent et se multiplient tandis que des faisceaux lasers dessinent des formes surprenantes dans un grand ballet galactique.

Constellation © Lumières ! à La Villette

Ces installations de la Prairie du Triangle et du canal de l'Ourcq sont visibles du jeudi au dimanche. Les jeudi et dimanche, elles sont accessibles de 17h à 22h, tandis que les vendredi et samedi elles le sont de 17h à minuit. Le pass sanitaire est requis pour se rendre à la Prairie du triangle. Plus d'infos sur lavillette.com ou au 01 40 03 75 75. Outre à La Villette, où vivre la magie de Noël à Paris ? Découvrez notre sélection ci-dessous.

Les illuminations, chaque année, luisent, scintillent, et emmitouflent les cités d'un chaud manteau éclairant. Voici les meilleurs parcours d'illuminations de Noël sur la capitale cet hiver 2021 :

Les Champs-Elysées : la plus belle avenue du monde, de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde, est désormais ornée de lumières pourpres, signifiant l'arrivée des festivités de fin d'année. Près de 150 000 visiteurs sont attendus tous les soirs de 17h à 2h du matin sur les Champs-Elysées, jusqu'au di manche 9 janvier 2022, pour s'émerveiller de ce spectacle de lumières baptisée "Flamboyance", créé par la société Blachère illumination. Exceptionnellement, les illuminations demeureront visibles toute la nuit lors des réveillons des 24 et 31 décembre 2021.

Bercy Village : Cour Saint-Émilion, du 18 novembre au 16 janvier.

: Cour Saint-Émilion, du 18 novembre au 16 janvier. Place Vendôme : depuis le 18 novembre.

: depuis le 18 novembre. Rue du Faubourg Saint-Honoré : courant novembre.

: courant novembre. Avenue Montaigne : des Champs-Élysées à la place de l'Alma, du 17 novembre à fin décembre.

: des Champs-Élysées à la place de l'Alma, du 17 novembre à fin décembre. Saint-Germain-des-Prés : de novembre à janvier.

: de novembre à janvier. Westfield Forum des Halles : au 101 Porte Berger, courant novembre.

: au 101 Porte Berger, courant novembre. Viaduc des Arts : au 1-129 avenue Daumesnil, en décembre.

: au 1-129 avenue Daumesnil, en décembre. Parvis de l'Hôtel de Ville : de décembre à janvier.

Lancement des illuminations de Noël avenue Montaigne, à l'Hôtel Plaza Athénée de Paris le 17 novembre 2021 © Thierry Le Fouille/SIPA

Les grands magasins tels que les Galeries Lafayette, le Printemps Haussmann, le BHV et le Bon Marché revêtent leur décor de Noël avec une attention particulière pour les enfants. Découvrez les meilleures animations des années passées dans les grands magasins dans notre reportage en gifs animés ci-dessous, comme si vous y étiez :