Costumes mythiques et objets iconiques : 250 trésors de Disney débarquent en France, voici où les voir

250 objets iconiques dont des costumes et des œuvres d'art vous attendent dès aujourd'hui dans cette exposition événement de la Walt Disney Company.

Il était une fois... Un rêve devenu réalité ! Pour la première fois depuis l'existence de la Walt Disney Company, les trésors les plus cultes qui ont fait la magie de cet empire né d'une petite souris aux grandes oreilles rondes débarquent en France, après avoir conquis Philadelphie, Munich, Londres ou encore Séoul.

250 pièces iconiques qui ont bercé votre enfance font l'objet d'une exposition grandiose depuis le 10 avril. Fondée en 1923, la Walt Disney Company dévoile enfin ses trésors cultes, plongeant le visiteur dans près d'un siècle de magie et d'histoires. Au travers d'une dizaine de galeries, les disneyphiles embarquent dans un formidable voyage à travers le temps, ne sachant plus où donner de la tête entre le livre de conte original du premier film de la Belle au Bois Dormant sorti en 1959, reconnaissable à ses belles dorures, le cheval du manège de Mary Poppins en 1964, le masque d'Iron Man, la boussole de Jack Sparrow, la pantoufle de verre du film Cendrillon en live action, la robe rouge vif de Cruella portée par Emma Stone ou encore le costume d'Harrison Ford dans le tout dernier film d'Indiana Jones.

Le costume de La Petite Sirène exposé à Disney100 : L’Exposition. © Derek Lee © The Walt Disney Company

Direction la Porte de Versailles à Paris. En pénétrant à "Disney100 : L'Exposition", le public est immédiatement transporté dans les coulisses de la création avec des archives conservées précieusement depuis plus de 50 ans. Il découvre les premiers croquis de Mickey Mouse, puis les storyboards et concepts artistiques de chefs-d'œuvre comme Blanche-Neige et les Sept Nains, Le Roi Lion ou La Reine des Neiges.

L'exposition présente également les effets personnels de Walt Disney. Témoignage de la passion précoce pour l'animation du créateur de Disney, la pièce la plus ancienne est un zootrope, un jouet optique de 1955 qui illustre la technique d'animation traditionnelle des personnages. Puis le visiteur découvre l'évolution de la compagnie à travers les sections dédiées à l'innovation et aux technologies numériques qui lèvent le voile, entre autres, sur les figurines utilisées aux prémices de la modélisation et sur les techniques de "motion capture". Le visiteur est même amené à tester la technique en se glissant dans la peau de Rocket des Gardiens de la galaxie.

Maquette d’animation pour Meilin Lee (Turning Red, 2022) dans la galerie "The Illusion of Life" à Disney100 : L’Exposition. © Disney © Disney/Pixar

Les expériences interactives et immersives ne manquent pas pour petits et grands, du passage dans l'atelier de Gepetto sur le point d'animer Pinocchio à la promenade sur Main Street U.S.A. en passant par le château de la Bête. Des selfies sont possibles avec Mickey, Dormeur des 7 Nains, Chewbacca ou les Indestructibles !

Disney100 : L'Exposition prend vie au Pavillon 2.1 de Paris Expo dans le 15e arrondissement, du mardi au dimanche de 10 heures à 18 heures. Durant les vacances scolaires, elle ouvre exceptionnellement ses portes le lundi.