"Saint-Valentin 2022 : nos idées de sorties à Paris et ce week-end"

SAINT VALENTIN. Ce lundi 14 février 2022, vous êtes en panne d'inspiration pour fêter la Saint-Valentin ? Voici toute une sélection d'idées insolites, de sorties, de cadeaux, de recettes pour un repas surprise, pour votre amoureux ou amoureuse.

[Mis à jour le 7 février 2022 à 12h45] La Saint-Valentin a lieu lundi 14 février 2022. Lassé des sempiternels rendez-vous au restaurant du coin et des classiques bouquets, vous opteriez bien pour un peu d'originalité. Les amoureux en quête de cadeaux ou d'idées originales sauront trouver le bon plan qu'il leur faut dans notre dossier. Vous préférez organiser un dîner à la maison ? Pas de problème, nous vous livrons les meilleures recettes, de l'entrée au dessert, pour un repas original de Saint-Valentin.

Et puisque le 14 février tombe cette année 2022 un lundi, pourquoi ne pas proposer une virée à deux ? Certes, ce ne sera pas un jour férié et il faudra donc un peu d'organisation pour bien préparer la soirée ou organiser son départ. Nous avons compilées les meilleures sorties pour passer une bonne Saint-Valentin 2022 à Paris ou ailleurs.

Très vieille tradition qui a désormais largement dépassé la religion, la Saint-Valentin 2022 tombe ce lundi 14 février. Certes, ce ne sera pas un jour férié et il faudra donc un peu d'organisation pour bien préparer la soirée ou organiser son départ mais pourquoi ne pas en profiter pour s'offrir un long week-end en amoureux ? Rome, Venise, Prague ou Vienne sont évidemment des destinations toutes trouvées pour les couples mais elles font toujours leur petit effet. Voici toutes les idées que nous avons compilées pour passer une bonne Saint-Valentin 2022 à Paris ou ailleurs.

La capitale de l'Amour regorge de nombreuses adresses à l'ambiance intime pour fêter la Saint-Valentin lundi 14 février 2022. Côté expos, le musée Rodin propose une soirée Love pour les amateurs de sculpture et de poésie, avec un parcours amoureux dont la pièce maîtresse est le mythique Baiser de Rodin. "Vous poserez un regard amoureux sur les œuvres, une ode au corps et aux sens qui rappelle la grande histoire d'amour que vécurent Auguste Rodin et Camille Claudel". Au programme : un éclairage d'ambiance avec lanternes, un accompagnement musical à la flûte, guitare et harpe dans les salles du musée, des comédiens qui liront la correspondance entre Camille Claudel et Rodin, un arbre LOVE sur lequel le public pourra accrocher ses vœux d'amour, une visite de la Porte de l'Enfer à la lampe de poche et un bar à champagne. 4 créneaux de visite sont proposés : 18h, 19h, 20h et 21h. Réservation exclusivement en ligne. Tarif plein : 27 € / tarif réduit : 12 € pour les 18-25 ans (inclus).

Le Baiser © Agence photographique du musée Rodin - Alexis Berg

L'Aquarium de Paris propose quant à lui une ballade romantique, coupe de champagne à la main, avec deux guides présents pour faire découvrir les secrets de l'amour dans l'océan ainsi que la distribution d'un love book pour tout connaître sur la vie "sentimentale" des poissons Tarif : 30€/personne visite nocturne. Des dîners en amoureux sous l'Océan ou suisses sur la terrasse de l'Aquarium sont également proposés, ainsi qu'un spectacle féérique de Claire la sirène à 19h45 et 20h45. Réservations sur le site.

Si vous recherchez la détente totale à deux, l'hammam des Cent Ciels à Boulogne-Billancourt vous ouvre les bras pour un forfait spécial à deux (Hammam, sauna, piscine | Massage de 25 minutes | Thé à la menthe pour 170 euros). Enfin, dans Paris intra-muros, sachez que les chambres de l'hôtel Design Secret sont équipées d'un jacuzzi dans leur salle de bains, pour accueillir deux personnes. Chacune d'elles est décorée d'un thème sur Paris : Musée d'Orsay, Trocadéro, Tour Eiffel, Moulin Rouge, Atelier d'artiste ou Opéra Garnier.

Enfin, pour une balade romantique sur la capitale, rendez-vous aux Mur des Je t'aime. Œuvre murale de 40 m² reproduisant 311 "Je t'aime" en 250 langues différentes, le Mur des Je t'aime se découvre à deux aux Abesses, dans le square Jean Rictus. Réalisé par Frédéric Baron et Claire Kito en 2000, il vous fera découvrir aussi bien des langues familières (italien, espagnol, allemand) que des dialectes rares (kurde, occitan, yiddish, innuktitut). Promenez-vous sur l'Île Saint-Louis, le long des quais de Seine à la découverte des magnifiques façades, porches et devantures de l'île, et prenez la rue principale pour admirer les hôtels particuliers des 17e et 18e siècles. Flânez au calme dans les passages couverts parisiens : du Passage du Bourg-l'Abbé à la galerie Vivienne en passant par le Passage du Grand Cerf ou la Galerie de la Madeleine, arpentez, main dans la main, le Paris du début XIXe siècle. Toutes les adresses des passages parisiens.

Cette année plus que jamais avec une Saint-Valentin placée un lundi 14 février, rien ne vous empêche de partir en week-end prolongé. On ne saurait trop vous conseiller une escapade romantique dans nos villages de France, de Castelnau-de-Montmiral en Occitanie à Veules-les-Roses en Normandie en passant par Riquewihr en Alsace :

Pour vivre une belle romance à deux le temps d'un week-end prolongé, suivez la piste des poètes, écrivains et romanciers comme Apollinaire, Victor Hugo, Aragon, Ronsard, George Sand, Simone de Beauvoir ou encore des souverains comme Henri II ou Napoléon Bonaparte... Piochez dans nos idées de sorties ci-dessous, lieux de rencontre des plus célèbres amants de l'histoire :

Etes-vous prêts à réaliser un menu 100% maison ? Cyril Lignac n'aura plus qu'à ranger son tablier ! Nous vous livrons nos conseils, de l'entrée au dessert, en passant par la déco et les boissons, pour un repas original de Saint-Valentin. L'astuce est de réaliser des choses très simples mais avec beaucoup d'originalité (par exemple une salade de mangue et de chèvre frais), afin de le ou la surprendre et d'éviter de cramer la hotte (toutes nos recettes plus bas).

Un élément insolite peut être de faire figurer dans votre plat des ingrédients aphrodisiaques tels que les huîtres, le gingembre et le chocolat. Côté boissons, sortez la bouteille de champagne qui fera encore un peu plus pétiller votre tête-à-tête. Vous préférez les cocktails avec ou sans alcool ? A l'apéritif, sortez le sirop de menthe et les crèmes fruitées ou de cacao.

Côté déco, place aux fleurs et bougies sur la table, des grands classiques certes, mais indispensables pour créer une atmosphère envoûtante, complétée par une lumière tamisée et une musique douce. Sur la table, optez pour votre plus belle vaisselle. On ne saurait trop vous conseiller de soigner la décoration de votre table avec une petite touche d'originalité, à l'aide d'un pliage de serviette qui sort de l'ordinaire :

Parmi les recettes de Saint-Valentin qui recueillent le plus de succès, nombreuses sont celles à faire la part belle aux produits de la mer et aux textures légères :

Outre le classique bouquet de fleurs, les femmes apprécieront tout particulièrement une bouteille de leur parfum préféré, mais aussi un pendentif, une bague ou un bracelet gravé avec vos noms ou date de votre rencontre, un cadre avec une jolie photo romantique de votre couple, un marque-page avec un petit message doux, et, bien sûr, un dîner romantique !

Quant aux hommes, ils aiment être surpris. Outre les classiques verre à whisky gravé, jeux-vidéos, coffret sommelier, s'il aime l'humour, trouvez-lui un cadeau rigolo : mini golf pour toilettes, carte du monde à gratter... Piochez sur le site de L'avant gardiste. Ces idées de cadeaux ne manquent pas sur la toile ! Enfin, si votre homme est quelqu'un de stressé, emmenez se faire un massage ! Et s'il aime bouger, emmenez-le dans une de nos destinations sélectionnées plus bas.

Autrement, piochez dans notre sélection des meilleures idées de cadeaux pour hommes ou femmes ci-dessous :

La La Land, Sur la route de Madison, 4 Mariages & 1 Enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually, Le secret de Brokeback Mountain, Quand Harry rencontre Sally, Ghost, Call Me By Your Name... Avis aux couples cinéphiles, pour ce 14 février, on vous a concocté une sélection des plus belles histoires d'amour immortalisées au cinéma, des grands classiques aux comédies romantiques en passant par des romances qui vous feront verser des larmes :

Quels sont les meilleurs poèmes de Saint-Valentin ?

Que vous soyez touché(e) au cœur par la flèche de Cupidon, amoureux en secret ou juste poète à vos heures perdues, la Saint-Valentin est le moment ou jamais de déclarer sa flamme ! Et pourquoi ne pas le dire avec des vers ? Si vous êtes moyennement inspiré, vous pouvez par exemple déclamer ces mots de Carol Arnauld, ex-chanteuse, auteure et compositrice française dans sa "Chanson d'amour" (1988) aux accents universels :

"J'ai du mal à trouver les mots

Qui seraient pour toi les plus beaux,

Qui te ressembleraient un peu

Auraient la couleur de tes yeux.

Oui, j'ai du mal à trouver les mots,

Les mots d'amour, les mots qu'il faut,

Pour te dire que je ne sais pas

Je ne sais pas vivre sans toi."

Si vous ne vous sentez décidément pas l'âme de Rimbaud, vous pouvez aussi recopier l'une des œuvres d'un poète amoureux. L'un de ceux que Louis Aragon a écrit pour Elsa, par exemple, devenue sa muse pour la vie (vous pouvez notamment piocher dans le recueil "Les Yeux d'Elsa", 1942). "La lettre", de Georges Sand, figure aussi en tête de liste des poèmes parfaits à ressortir pour l'occasion.

Pour rester dans l'esprit érotique à la mode en cette Saint-Valentin 2019, pourquoi ne pas réciter à votre amour ces quelques vers de Victor Hugo - un quatrain coquin écrit par l'auteur pour une célèbre actrice de son époque, Alice Ozy :

Platon disait, à l'heure où le couchant pâlit :

-Dieux du ciel, montrez-moi Vénus sortant de l'onde !

Moi, je dis, le cœur plein d'une ardeur profonde :

-Madame, montrez-moi Vénus entrant au lit !

ET AUSSI : Envoyez une carte de Saint-Valentin à l'élu de votre coeur !

A l'occasion de votre dîner de Saint-Valentin, nous vous proposons de rendre ce moment encore plus parfait grâce à notre playlist des meilleures chansons d'amour parmi les plus marquantes de ces 70 dernières années, en français, en anglais, tirés le plus souvent de films. Still Loving You de Scorpions, Ne me quitte pas de Jacques Brel ou encore Halleluyah de Jeff Buckley, on vous laisse les découvrir en musique, avec les paroles et l'histoire derrière :

Egalement, pour briller auprès de votre moitié, vous pouvez toujours lui raconter l'origine de la Saint-Valentin ci-dessous :

Mais qui donc était ce Saint Valentin de Terni que l'on célèbre chaque 14 février ? Il faut remonter plusieurs siècles en arrière, au IIIe siècle de notre ère, pour découvrir le parcours très romancé de cet homme, dont on peine encore à savoir s'il était prêtre ou moine. Aux balbutiements du christianisme, dans une Rome antique qui persécutait les chrétiens, Valentin de Terni était connu pour marier les croyants. Des unions qui ne plaisaient guère à l'empereur Claude II le Gothique, qui préférait que les hommes se tournent vers ses guerres plutôt que vers les femmes et la construction d'un foyer. Selon la légende, c'est le souverain lui-même qui va ordonner l'arrestation de Valentin.

Selon la légende, Valentin va se lier d'amitié avec Julia, la fille de son geôlier ou d'un magistrat chargé de sa surveillance selon les versions. Aveugle de naissance, elle va tomber amoureuse du prisonnier, qui lui racontait la beauté du monde tandis qu'elle lui apportait des vivres. Au contact de Valentin, Julia va finalement retrouver l'usage de ses yeux un soir où une lumière jaillit de la cellule. Par ce miracle et par ses mots, Valentin serait parvenu à convertir la jeune romaine au christianisme, ainsi que toute sa famille. Courroucé par la publicité de ces événements, Claude II ordonnera l'exécution de Valentin. En guise de martyr, il sera roué de coups et décapité sur la voie Flaminia, le 14 février 269