"Chandeleur 2023 : recettes de crêpes originales et traditions du monde"

CHANDELEUR. Au lendemain de la fête de crêpes, découvrez toutes nos recettes de crêpe simple ou originale : pâte à crêpe facile à réaliser, crêpe Suzette, gâteau de crêpes voire même un Farz Buen. A vos fourneaux !

[Mis à jour le 3 février 2023 à 12h41] La Chandeleur s'est produite ce jeudi 2 février, mais rien ne vous empêche de prolonger le plaisir de la fête des crêpes tout le week-end ! Bien sûr, vous connaissez la recette de base, et si certains tiennent à respecter la recette de crêpe classique et facile, d'autres aiment rajouter un peu de fantaisie à la tradition en optant pour une version régionale ou complètement originale. Certaines recettes sont en effet emblématiques de nos régions de France, à l'image de la crêpe Suzette ou des savoureuses galettes bretonnes. Sur le bilig pour les puristes ou dans la poêle, préparez-vous à une explosion de saveurs pour la Chandeleur avec nos recettes ci-dessous !

Enfin, savez-vous que la France n'est pas le seul pays à apprécier les galettes, qu'elles soient salées ou sucrées ? Okonomiyaki japonais, pancake américain, msemen du Maghreb, crumpets anglais, jian bing chinois... Embarquez pour un voyage culinaire avec ces crêpes issues du monde entier :

Quelles sont les recettes originales de crêpes pour la Chandeleur ?

A la Chandeleur, tous les ingrédients sont permis. Voici des recettes plus originales que la classique, de la crêpe Suzette à la crêpe de pommes au Sabayon de Calavados en passant par le gâteau de crêpes, la recette bretonne du Farz Buen ou autrichienne du kaiserschmarrn.

La crêpe Suzette est une recette traditionnelle de crêpe flambée pour les puristes. Elle mélange un zeste d'une orange, du beurre, des morceaux de sucre, du jus de l'orange avec une tasse de Grand Marnier. Avec le restant de Grand Marnier, il est de tradition de flamber les crêpes devant les invités ébahis. Découvrir la recette de crêpe au Grand Marnier ou la recette simple de la crêpe Suzette.

En Bretagne, le Farz Buen est une pâte à crêpe très épaisse, qui se mélange à la poêle comme si c'était des œufs brouillés, avec beaucoup de beurre et de sucre. On réduit le mélange en petits morceaux dorés et légèrement grillés à l'aide de la spatule. On agrémente le tout avec de la confiture ou du cacao en poudre. La recette.

Le gâteau de crêpe est le résultat d'une dizaine de crêpes empilées en multiples étages. Ensuite, à vous de l'agrémenter avec les ingrédients que vous préférez. Le gâteau de crêpes peut être au chocolat noir, au nutella, à la crème de citron, au coulis de fraise, au caramel, à la noix de coco et même dans sa version salée, aux œufs durs et au thon, au saumon ou au crabe/avocat ! Découvrez toutes les déclinaisons de la recette du gâteau de crêpe.

Gâteau de crêpe au chocolat coco © David - stock.adobe.com

Spécialité autrichienne, le kaiserschmarrn est la recette de crêpes préférée de François-Joseph II et l'impératrice Sissi, un vrai délice destiné à ceux qui ont pour habitude de rater leurs crêpes ! Il s'agit d'une pâte à crêpe allégée par les blancs montés en neige, que l'on coupe en gros morceaux irréguliers, très facile à réaliser. Agrémentée de raisins secs trempés ou non dans le rhum, elle peut être accompagnée de compote de prunes ou de quetsches. Découvrir la recette.

A la recherche de crêpes encore plus originales ? Sushi de crêpes sucrées, crêpes aux couleurs de l'arc-en-ciel, petites crêpes à la banane, crêpes dentelles sans gluten, aumônière ou sucettes de crêpes, crêpe au citron vert et au coco, crêpes samossas, crêpes au chocolat intense, crêpes en cornet, bouquet de roses de crêpes... Nos 47 recettes de crêpes les plus originales.

Quelles traditions du monde autour de la Chandeleur ?

Cette fête des crêpes ne se limite pas qu'à la France. Elle est célébrée également en Suisse, au Luxembourg et même au Mexique, où elle baptisée Día de la candelaria ! Les Mexicains se réunissent autour de tamales, une sorte de crêpes à la sauce sud-américaine. La fête ressemble à celle des rois mages, puisque lors de la Chandeleur au Mexique, un gâteau des rois est dégusté, dans lequel est cachée une fève représentant l'enfant Jésus. Celui qui tire la fève est chargé de préparer les tamales. Cette pratique a été exportée par les communautés mexicaines qui se sont installées partout dans le monde. Elle fait partie du patrimoine culturel immatériel en France.

Les tamales mexicaines sont cuites à la vapeur dans des feuilles de bananiers ou dans des gaines d'épis de maïs. © Marcos / Adobe Stock

Au Luxembourg, les crêpes ne sont pas les seules stars de la Chandeleur. Aussi attendue qu'en France par les écoliers, la Chandeleur se croise quelque peu avec Halloween dans le pays. Les enfants, munis de lanternes colorées, appelées Liichtebengelcher et généralement fabriquées en classe, arpentent les rues à la recherche de quelques pièces de monnaie ou de sucreries. À États-Unis et au Canada, la Chandeleur a laissé place au "jour de la marmotte", qui consiste à attendre patiemment qu'une marmotte sorte de son terrier. À la manière d'une prédiction, selon les mouvements de l'animal, on pourrait ainsi savoir si l'hiver sera long.

Pour les chrétiens, le 2 février correspond à un épisode biblique : la Présentation de Jésus au Temple. Il est raconté par l'évangéliste Luc : "Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier né de sexe masculin sera consacré au Seigneur". Traditionnellement, le rite juif demandait aux parents d'un nouveau né de participer à une cérémonie de purification de la mère, quarante jours après l'accouchement. Dans la Bible, Marie et Joseph se présentent au Temple à Jérusalem (qui fut plus tard détruit par Rome) à ce moment précis et procèdent au sacrifice de deux colombes, selon les préceptes révélés par Moïse. Un vieil homme sage nommé Syméon serait entré dans le Temple et aurait reconnu la "nature divine" du nouveau-né en le prenant dans ses bras. L'homme aurait vu dans l'enfant la "lumière" qui éclairerait les païens. La scène de la présentation au Temple a servi de sujet à de nombreux peintres : Fra Bartolomeo, Hans Holbein, Philippe de Champaigne, Simon Vouet... Un cantique en est aussi né, ou chant de Syméon, composé à partir des paroles qu'aurait alors tenues le prophète : "Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix, tu peux me laisser reposer... car mes yeux ont vu le Salut que tu prépares à la face des peuples."C'est ce fait sacré qui donnera pour les chrétiens le sens de la Chandeleur, où l'on célébrera la lumière apportée sur la Terre. Pour les chrétiens, cette clarté rappelle la "lumière" prodiguée par le Christ et est un symbole du renouvellement de la foi mais aussi de la pureté de la Vierge Marie. De nombreuses traditions liées aux crêpes ont vu le jour, notamment en France. L'une d'elles consiste à tenir un louis d'or (ou plus communément, une pièce de monnaie) dans une main et à retourner une crêpe en la jetant en l'air depuis sa poêle. Une retombée élégante et non pliée de la pâte serait de bonne augure pour les finances du foyer. Par ailleurs, les plus superstitieux conserveront la première crêpe dans une armoire : là, elle aurait le don d'attirer la chance.

En 2024, la Chandeleur se produira le vendredi 2 février 2024. La chrétienté s'est appropriée la date du 2 février, au moins à partir du IVe siècle, avant que l'événement ne soit officialisé par le pape Gélase. Ce jour-là, les chrétiens célèbrent la présentation du Christ au Temple, 40 jours après Noël, le jour de son apparition dans le monde. Lors de la présentation du fils de Marie, Syméon aurait reconnu la "nature divine" de Jésus. C'est ce fait sacré qui donnera pour les chrétiens le sens de la Chandeleur, où l'on célébrera la lumière apportée sur la Terre. Les croyants vont alors développer l'usage d'allumer des cierges. D'où le nom de la Chandeleur, qui vient du latin "Festa candelarum", "fête des chandelles".