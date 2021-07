Festival d'Avignon 2021 : les spectacles à voir au programme du OFF

FESTIVAL D'AVIGNON - Coup de projecteur sur la nouvelle édition du Off d'Avignon. Jusqu'au 31 juillet 2021, les festivaliers peuvent découvrir quelques 1070 spectacles et 752 compagnies. Comment trouver son bonheur dans cette foisonnante programmation ? Voici notre sélection.

[Mis à jour le 9 juillet 2021 à 19h45] Dans un contexte complètement inédit et après des mois sans spectacle, le célèbre Festival d'Avignon transforme à nouveau la cité des Papes en une gigantesque scène ouverte. Partout dans la ville, des acteurs, des comiques, des musiciens, des saltimbanques profitent du Festival d'Avignon pour mettre en scène leurs talents. Dans ce lots d'artistes, beaucoup d'anonymes, mais aussi des grands noms du spectacle ou issus d'autres univers. Cette saison encore, le programme du Festival Off d'Avignon vous réserve de belles surprises théâtrales et de bons moments d'émotion et de rire avec plus de 1 070 propositions ! Oui mais comment faire son choix parmi tant de possibilités ? Voici notre sélection des 10 meilleures pièces et spectacles du OFF :

Les Hauts de Hurlevent

© Théâtre des Gémeaux Avignon

Véritable pilier de la littérature anglaise du 19ème siècle, le roman d'Emily Brontë, Les Haut de Hurlevent s'offre une version théâtrale de prestige au Théâtre des Gémeaux. Repensée par Esteban Perroy et mise en scène par William Mesguich, la pièce dépeint une histoire d'amour tragique et passionnée entre Heathcliff, un jeune orphelin recueilli par la famille Earnshaw et Catherine, sa sœur d'adoption. Création incontournable de cette nouvelle édition du festival OFF d'Avignon, il s'agit de la troisième collaboration entre Esteban Perroy et William Mesguich, après Une histoire vraie en 2019 et Entre amis l'année suivante. L'occasion également de retrouver sur scène l'irrésistible Guillaume Sentou, Molière de la révélation masculine en 2017, pour la pièce Edmond d'Alexis Michalik.

Les Hauts de Hurlevent – Théâtre des Gémeaux : 10 Rue du Vieux Sextier, 84000 Avignon.

Jusqu'au 31 juillet. Tous les jours de la semaine à 19h40.

L'amour c'est mieux à trois

© Le Capitole Avignon

Acclamée par les spectateurs du OFF 2019, saluée par la critique, la comédie de Simon Leblond, L'amour c'est mieux à trois, revient en Avignon cet été au Capitole. Sur scène, découvrez les péripéties d'un jeune couple ordinaire en proie à un nouveau défi : la parentalité ! Soirées arrosées, grasses matinées... avec l'arrivée d'un bébé, leur liberté va voler en éclats pour le meilleur et pour le rire. En couple dans la vraie vie, on retrouve sur les planches l'auteur de la pièce, Simon Leblond et Alice Gaulon, également en charge de la mise en scène.

L'amour c'est mieux à trois – Le Capitole : 3 Rue Pourquery Boisserin, 84000 Avignon.

Jusqu'au 31 juillet. Tous les jours de la semaine à 12h30.

Les Sœurs Tatin

© Théâtre Pierre de Lune

Amateurs de Tchekhov, voilà qui devrait vous plaire ! Sur la scène du Théâtre Pierre de Lune, Roxane Le Texier et Anaïs Yazit incarnent deux sœurs dont la lecture du roman Les Trois sœurs, du mythique auteur russe, va être l'occasion de raconter leur propre histoire… et les origines de leur fameuse création : la tarte tatin. A l'écriture et la mise en scène, on retrouve Laetitia Gonzalbes, à qui l'on doit notamment le succès de la pièce Je m'appelle Erik Satie comme tout le monde, conte musical passionnant sur la vie du célèbre compositeur (au Théâtre de la Contrescarpe à Paris).

Les Sœurs Tatin – Théâtre Pierre de Lune : 24 Rue Buffon, 84000 Avignon.

Jusqu'au 31 juillet, Tous les jours de la semaine à 19h25.

Les Bidochon

© Laurette Théâtre Avignon

Directement inspiré de la bande dessinée créée par Bidel pour le magazine Fluide glacial en 1977, le spectacle Les Bidochon investit le Laurette Théâtre Avignon le temps du festival OFF 2021. Robert et Raymonde, les célèbres personnages de la saga Bidochon, se sont connus grâce à une agence matrimoniale. S'ils vivent paisiblement dans un HLM de banlieue, les deux regrettent amèrement la banalité de leur existence. Avec Yannick Leclerc et Geneviève Nègre comme interprètes (Vincent Ross à la mise en scène), on retrouve ici avec bonheur les répliques acerbes et les punchlines délirantes de l'œuvre originale. Du pur divertissement !

Les Bidochon – Laurette Théâtre Avignon : 14 Rue de la plaisance, 84000 Avignon.

Jusqu'au 31 juillet. Tous les jours de la semaine (hors mardi) à 20h45.

Huis Clos de Jean-Paul Sartre

© Laurette Théâtre Avignon

" L'enfer, c'est les autres " ! A l'affiche du Laurette Théâtre Avignon, (re)découvrez Huis clos, chef d'œuvre d'écriture signé Jean-Paul Sartre, repris par la talentueuse compagnie Poqueline. La mise en scène de Raphaël Pelissou, délicieusement angoissante, colle parfaitement avec la tension permanente du texte initial. Les trois interprètes, Emily Berneau, Jean-Marc Dethorey et Betty Pelissou font revivre avec passion et brio un classique décidément indémodable. A voir !

Huis clos – Laurette Théâtre Avignon : 14 Rue de la plaisance, 84000 Avignon.

Jusqu'au 31 juillet. Tous les jours de la semaine (hors mardi) à 19h30.

La Guerre des sexes aura-t-elle lieu ?

© Paradise République

Déjà 10 ans de succès mérité pour cette comédie désopilante de Julien Sigalas et Olivier Birgenstock. Présentée par la compagnie Entr'Act au Paradise République, la pièce nous emmène à la rencontre de deux collègues de travail, bien décidés à améliorer la communication dans leurs couples respectifs. Dans l'espoir d'être enfin écouté, le duo prend une décision extrême : entamer une grève du sexe avec leur conjoint. Le résultat : une comédie drôle et légère sur les joies de la vie à deux.

La Guerre des sexes aura-t-elle lieu ? – Paradise Republique : 9, rue Mignard à Avignon.

Jusqu'au 31 juillet. Tous les jours de la semaine à 12h15.

Molière et moi

© Théâtre de l'Alizé

Créé en 2008, le spectacle de Jean-Vincent Brisa est repris cette année à l'occasion des 400 ans de la naissance de Molière (1622-2022). Seul sur les planches, au Théâtre de l'Alizé, un comédien se dédouble pour nous offrir un dialogue passionnant, drôle et ludique entre lui et l'auteur du Malade imaginaire. Déjà jouée au festival OFF d'Avignon, la pièce retrace la vie et l'œuvre du plus grand auteur comique français, de ses débuts dans la tragédie jusqu'à sa chute vertigineuse avec la censure du Tartuffe. A ne pas manquer !

Molière et moi – Théâtre de l'Alizé : 15 Rue du 58ème Régiment d'Infanterie, 84000 Avignon.

Jusqu'au 31 juillet. Du mardi au dimanche à 14h.

Le bar de la Marine

© Théâtre de l'Ange

Hommage au talent et à l'humour de Marcel Pagnol, au Théâtre de l'Ange, avec Le bar de la Marine. Présentée dans une nouvelle version par la compagnie du Petit Alcazar, cette pièce joyeuse et dynamique vous transporte à Marseille, en 1927, lorsqu'un projet de tunnel sous le Vieux-Port mobilise les habitués d'un petit bar menacé d'expropriation. Une pépite revigorante signée Marius Karmo !

Le bar de la Marine – Théâtre de l'Ange : 15 Rue des Teinturiers, 84000 Avignon.

Jusqu'au 31 juillet. Du mardi au dimanche à 19h30.

Le Jeu des 7 familles du théâtre

© Théâtre les Etoiles

Théâtre antique, théâtre de Marivaux, comedia dell'arte, absurde ou jeu clownesque, Yves Javault (pour le texte) et Emma Boddaert (pour la mise en scène) vous font revivre l'Histoire du Théâtre à travers les âges. Burlesque à souhait, chaque scène correspond à une famille et chaque famille à un courant théâtral. Dans une ambiance et un décor " stand de foire ", les trois comédiens vous livrent une pièce originale qui se marrie parfaitement à l'esprit du festival OFF d'Avignon.

Le Jeu des 7 familles du théâtre – Théâtre les Etoiles : 54 rue Guillaume Puy, 84000 Avignon.

Jusqu'au 31 juillet. Du mardi au dimanche à 11h.

Ah ! Vous dirais-je mamans

© Théâtre Arto

Chanteuse, comédienne, ventriloque… Laura Elko cumule tous les talents y compris l'écriture. Sur une mise en scène de Victoire Berger-Perrin, on la retrouve cette saison au OFF d'Avignon dans son nouveau spectacle Ah ! Vous dirais-je mamans, au Théâtre Arto. Sur le point d'accoucher, Laura se remémore l'énigme irrésolue posée par sa mère : dans la famille, chaque fille reçoit le jour de ses premières règles une valise vide qu'elle devra remplir de ce qui lui est essentiel... avant de devenir mère. Sans ça, la lignée sera frappée d'un grand malheur. Entre souvenirs et dialogues imaginaires avec ses aïeules, elle livre un " seule " en scène touchant, plein d'humour et de poésie.

Ah ! Vous dirais-je mamans – Théâtre Arto : 3 Rue Râteau, 84000 Avignon.

Jusqu'au 31 juillet. Tous les jours de la semaine (hors mercredi) à 16h35.

La 75e édition de la plus grande manifestation de théâtre au monde, le In comme le Off d'Avignon, bat son plein dans la Cité des Papes. Grand festival dédié aux arts vivants contemporains fondé en 1947 par Jean Vilar, le Festival d'Avignon propose chaque année des spectacles de théâtre, mais aussi des lectures, des expositions, des films et des débats.

La 75e édition du Festival d'Avignon se déroule sous la direction d'Olivier Py, directeur du festival depuis 2013 qui sera remplacé par Tiago Rodrigues en 2022. Olivier Py a imaginé une programmation avec pour thématique principale "se souvenir de l'avenir" pour cette année 2021, autour d'une quarantaine de spectacles de danse, théâtre et musique dans 40 lieux différents. La question de l'avenir est soulevée notamment dans Se souvenir de l'avenir d'Edgar Morin et Nicolas Truong dans la cour d'honneur du Palais des Papes, le 13 juillet à 22 heures, avec pour invitées Christiane Taubira et Judith Chemla. Toute la programmation du IN.

Le Festival OFF d'Avignon a lieu cette année du 7 au 31 juillet 2021. Il est né avec Mai 68 et avec une volonté de redonner un peu de place à la spontanéité en parallèle du "Festival In". Près de 1 070 spectacles, dont 923 créations, se déroulent chaque jour dans la ville d'Avignon et aux alentours. Près d'une centaine sont accessibles à toute heure ! Théâtre, cirque, contes, danses, mimes, magie, lectures, marionnettes, café-théâtre... Il y a de quoi combler tous les visiteurs. Pour consulter le programme des spectacles proposés dans leur totalité et réserver vos billets, vous pouvez consulter l'intégralité du programme sur le site officiel du OFF.

Les réservations se font en ligne pour certaines représentations. Par ailleurs, une carte d'abonnement est également proposée. Elle peut s'avérer pratique et rentable si vous prévoyez de voir beaucoup de pièces. Elle offre les avantages suivant : une réduction de 30 % à l'entrée des salles de spectacle du OFF, un accès au Village du OFF lors des soirées privées organisées par AF&C, un réduction à l'entrée des théâtres partenaires du festival OFF (en France et à l'étranger) jusqu'en juin suivant, une réduction sur les billets du circuit "Avignon Vision" (petit train), une réduction à l'entrée de certains musées et monuments.

Le Festival bat son plein dans la Cité des Papes du lundi 5 au dimanche 25 juillet 2021 pour le IN, et du 7 au 31 juillet 2021 pour le OFF. Comme chaque année, ce sont 40 lieux du IN, dont certains classés sur la liste du Patrimoine de l'Unesco, qui sont investis par des comédiens et des comédiennes venus du monde entier.

Il est possible de réserver en ligne sur le site officiel du Festival d'Avignon. Créez votre espace personnel sur le site en cliquant sur "Mon Compte", enregistrez vos coordonnées et ajoutez vos justificatifs (pour les tarifs réduits et spécifiques).

Les places peuvent être achetées et retirées aux guichets situés soit à la Boutique du Festival tous les jours de 10 heures à 19 heures. Un numéro de téléphone est disponible aux mêmes horaires, le 04 90 14 14 14.