Festival d'Avignon 2022 : une affiche jugée "polémique", pourquoi ?

FESTIVAL D'AVIGNON. L'affiche du célèbre festival international a occasionné une pluie de commentaires acerbes sur les réseaux sociaux, jugée "vulgaire", renvoyant un message "malsain" ou encore occasionnant "la promotion de la pédophilie"... La direction est atterrée et a défendu l'auteure.

[Mis à jour le 27 avril 2022 à 15h00] Alors que le Festival d'Avignon a levé le voile sur l'affiche de sa 76e édition qui se tiendra du 7 au 26 juillet prochain, la réaction des internautes ne s'est pas faite attendre et une pétition a même demandé son retrait, l'accusant "de faire la promotion de la pédophilie et de la pornographie". Si l'artiste afghane féministe Kubra Khademi, auteure de l'affiche, a fait apparaître des silhouettes de jeunes femmes dénudées derrière les trois clés symboliques de la ville d'Avignon, les internautes ont été choqués, y voyant une image "vulgaire", "choquante", délivrant un message "malsain".

Le directeur délégué du Festival d'Avignon, Paul Rodin, s'est vu "un peu atterré" par ces réactions en ligne et a défendu l'artiste afghane de 33 ans, à l'origine de l'affiche : "cette jeune artiste a été d'un courage insensé en Afghanistan contre les talibans, en défendant la cause de toutes les femmes. Son travail est plus puissant encore que toutes les féministes du monde. Cette affiche est douce, généreuse, hospitalière, pleine d'espoir pour les femmes", a-t-il confié au Dauphiné Libéré.

Les organisateurs ont également tenu à commenter le travail de l'artiste dans un communiqué de presse : "Artiste afghane réfugiée en France depuis 2015, Kubra Khademi est une féministe dont les peintures et les performances sont nourries par la situation de son pays. Ses représentations de femmes ne naissent pas du désir de montrer leur nudité. Elles relèvent de l'évidence de mettre en scène des corps libres. Ces femmes évoluent au sein de récits mythologiques dévolus aux hommes dans la culture afghane, ou de situations qui avec beauté et humour s'affranchissent du patriarcat".

Le directeur du Festival d'Avignon Olivier Py a quant à lui déclaré que "ceux qui voient des petites filles, je les renvoie à leurs propres fantasmes mais je pense que c'est Kubra qui s'est dessinée elle-même. On voit que les intégristes de tous bords se retrouvent pour être toujours offusqués par le corps de la femme. Je n'ai jamais fait une affiche du Festival qui ne fasse pas polémique", a-t-il ajouté.

Le célèbre Festival d'Avignon transforme la cité des Papes en une gigantesque scène ouverte. Grand festival dédié aux arts vivants contemporains fondé en 1947 par Jean Vilar, le Festival d'Avignon propose chaque année des spectacles de théâtre, mais aussi des lectures, des expositions, des films et des débats. Partout dans la ville, des acteurs, des comiques, des musiciens profitent du Festival d'Avignon pour mettre en scène leurs talents. Dans ce lots d'artistes, beaucoup d'anonymes, mais aussi des grands noms du spectacle ou issus d'autres univers. Cette 76e édition du Festival d'Avignon se déroulera pour la dernière fois sous la direction d'Olivier Py, directeur du festival depuis 2013 qui sera remplacé par Tiago Rodrigues en 2023. Cette saison encore, le programme du Festival Off d'Avignon vous réservera de belles surprises théâtrales et de bons moments d'émotion et de rire !

