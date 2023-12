A quelle heure débutera vraiment l'hiver cette année et quelle est la signification du solstice ?

Comme chaque année, quelques jours avant Noël aura lieu le solstice d'hiver. Mais savez-vous ce que signifie ce terme, et ce qui se passe réellement le jour le plus court de l'année ?

Le vendredi 22 décembre aura lieu un évènement astronomique qui se répète chaque année et annonce la fin de l'automne : le solstice d'hiver. Cette date intervient à la période de l'année où les nuits sont les plus longues sous nos latitudes. En revanche, elle correspond au solstice d'été dans l'hémisphère sud, qui profite alors de longues journées ensoleillées et entre dans la saison la plus chaude de l'année. Cette année, le solstice d'hiver a lieu le vendredi 22 décembre à 04h27 (heure de Paris). Mais cette date varie légèrement selon les années et peut se produire (très rarement) le 20 ou le 23 décembre bien qu'il ait généralement lieu le 21 ou le 22 du mois.

Les solstices sont des phénomènes astronomiques qui trouvent leur origine dans la position de la Terre sur son orbite autour du Soleil. Ils sont en effet causés par l'inclinaison de la Terre qui est "penchée" de 23 degrés par rapport à son axe de rotation. À cause de cette particularité, deux fois par an, la Terre oriente davantage un hémisphère que l'autre vers le Soleil. Ainsi, au moment de notre solstice d'été, c'est hémisphère nord qui se trouve orienté vers le Soleil et bénéficie de longues heures d'ensoleillement quotidiennes pendant que l'hémisphère sud est plongé dans l'hiver. À l'inverse, lors de notre solstice d'hiver, c'est l'hémisphère sud qui est orienté vers le Soleil pendant que nos journées sont courtes et que l'hiver s'installe.

Ensoleillement de la Terre et de ses deux hémisphère pendant les solstices d'été (à gauche) et d'hiver (à droite) © Dimitrios - stock.adobe.com

Vous pouvez observer ce phénomène par vous-même en regardant la hauteur du soleil dans le ciel au moment du zénith à cette période de l'année. Lors du solstice d'hiver, il ne s'élève que de 17° par rapport à l'horizon (contre 64° au solstice d'été), il reste donc peu de temps dans le ciel et ses rayons restent très horizontaux par rapport au sol. Conséquences : il fait froid, les jours sont courts et les ombres sont grandes contrairement à ce que l'on observe pendant le solstice d'été.

Le solstice d'hiver correspond ainsi à la journée où la durée de l'ensoleillement est la plus courte de l'année. Ainsi le 22 décembre, le soleil se lèvera à 8h42, montera très peu dans le ciel et se couchera à 16h56 à Paris, nous offrant 8h14 d'ensoleillement. Bien sûr, ce phénomène s'accentue à mesure que l'on se dirige vers le pôle nord. Il existe ainsi une différence d'ensoleillement d'une heure le jour du solstice entre les villes de Bastia et de Lille par exemple. Plus impressionnant, les habitants du nord de l'Europe vivent alors des journées extrêmement courtes comme à Helsinki en Finlande où l'ensoleillement ne durera que 5h50 ce jour-là.