"Nouvel An 2022 : les rassemblements, concerts et feux d'artifice interdits pour le réveillon"

NOUVEL AN. A cause de la 5e vague épidémique de Covid-19, de nouvelles mesures sanitaires viennent compléter la fermeture des discothèques. Il n'y aura ni feux d'artifice ni rassemblements possibles le soir du réveillon du 31 décembre 2021.

[Mis à jour le 17 décembre 2021 à 21h54] Alors que la France affronte une recrudescence fulgurante de contaminations au Covid-19, l'ambiance sera moins à la fête ce 31 décembre 2021. En effet, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce vendredi 17 décembre, à l'issue du Conseil de défense sanitaire qui s'est tenu dans l'après-midi, que le Nouvel An se fera sans feux d'artifice ni rassemblements sur la voie publique à cause du Covid. "Les préfets interdiront les regroupements sauvages, la consommation d'alcool sur la voie publique et inviteront les municipalités à renoncer aux feux d'artifice", a-t-il annoncé.

Cette annonce signifie que le fameux feu d'artifice tiré depuis l'Arc de Triomphe de Paris n'aura donc pas lieu. Dans les autres grandes villes de France, cette annonce ne changera pas énormément les festivités habituelles, puisque Lyon, Marseille, Toulouse ou encore, Nice, ne tirent plus de feux d'artifice le soir du réveillon du Nouvel An, et ce depuis plusieurs années. Seules les petites villes comme le Lavandou ou les stations de ski qui ont déjà programmé le feu d'artifice du 31 décembre sont concernées par cette nouvelle restriction.

Envie de prendre l'air pour ces fêtes de fin d'année, loin de la foule ? Que faire ce 31 décembre 2021 pour le réveillon du Nouvel An ? Où passer un week-end en famille pour fêter les douze coups de minuit et dire définitivement adieu à 2021 avant de se souhaiter une bonne année 2022 ? Nuitée insolite, escapade au vert.. Et si on passait une Saint-Sylvestre mémorable malgré le Covid-19 ?

Offrez-vous une grande bouffée d'air iodé sur l'Île de Ré, une croisière dans la vallée du Rhône ou en Pays aquitain ou encore dans une fameuse auberge du Mont-Saint-Michel. Vous pouvez aussi marquer le coup en tentant de nouvelles expériences : laissez-vous tenter par un réveillon dans un igloo ou dans une yourte d'alpage... Enfin, sachez que les stations de ski des Alpes du Nord comme du Sud ont pour habitude de fêter le réveillon du Nouvel An en grande pompe avec des feux d'artifice. Voici nos suggestions de destinations en France où fêter les douze coups de minuit :

Si vous souhaitez fêter en grande pompe le réveillon du Nouvel An à Paris, sachez qu'il faudra faire une croix sur le feu d'artifice.

Spectacle au Moulin Rouge : le célèbre cabaret de Pigalle fête chaque année le nouvel an dans la plus parisienne des ambiances ! Champagne et canapés, revue "Féerie", soirée dansante, cotillons et cadeau exceptionnel !

: le célèbre cabaret de Pigalle fête chaque année le nouvel an dans la plus parisienne des ambiances ! Champagne et canapés, revue "Féerie", soirée dansante, cotillons et cadeau exceptionnel ! Réveillon dans un igloo à l'Ice Kube Bar , 1-5 passage Ruelle, 75018 Paris : Quoi de plus givré que de réveillonner dans un igloo? Pour fêter le Nouvel An, L'Ice Kube Bar, le bar tendance entièrement fait de glace propose normalement des formules spéciales.

, 1-5 passage Ruelle, 75018 Paris : Quoi de plus givré que de réveillonner dans un igloo? Pour fêter le Nouvel An, L'Ice Kube Bar, le bar tendance entièrement fait de glace propose normalement des formules spéciales. Si vous souhaitez fêter le réveillon du Nouvel An avec toute votre petite tribu, il faut opter pour une soirée qui séduit toute la famille à Disneyland Paris ou au Parc Astérix.

Le repas du réveillon est un moment privilégié pour partager un repas savoureux en famille ou entre amis. Original comme le restaurant Dans le Noir ? à Paris, dansant comme le Pavillon Henri IV, gastronomique comme Le Petit Nice Passedat avec vue sur la grande bleue ou romantique comme l'Auberge du Jeu de Paume à Chantilly, il y a de quoi faire au pays des fins gourmets !

Et si vous avez eu la gueule de bois après le Nouvel An, il existe des remèdes pour que vous ayez les idées nettes le lendemain, et que vous commenciez à envoyer vos plus belles cartes de vœux à tous vos proches !

Pour certaines personnes, le Nouvel An est aussi l'occasion de faire une bonne action et de se rendre utile auprès d'un organisme caritatif. Pour cela, de nombreuses associations recherchent des bénévoles en cette période de fin d'année et il est parfois possible de proposer ses services au dernier moment. Les Restos du cœur recherchent toujours des bénévoles pour les fêtes de fin d'année (Proposez votre bénévolat). La Croix rouge (ici) ou le Secours populaire (ici) peuvent avoir des besoins de proximité pour des réveillons solidaires ou des maraudes spécifiques le 31 décembre. De nombreuses associations, comme Société de Saint-Vincent-de-Paul, Fondation de France ou Handicap International, proposent de faire un don ou de donner une aide ponctuelle pour ce passage dans la nouvelle année.