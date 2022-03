"Grève RATP : quelles lignes de métro, bus ou tram perturbées ce vendredi ?"

GREVE RATP 2022. Ce vendredi 25 mars 2022 à Paris, 5 lignes de métro seront très légèrement perturbées, 30% des bus seront à l'arrêt et un tram sur 2 circulera uniquement aux horaires de pointe. RER A et RER B assureront un trafic normal. Consultez les prévisions du trafic RATP de demain.

[Mis à jour le 24 mars 2022 à 18h29] Ce vendredi 25 mars 2022 est une journée noire pour les usagers des bus et tramways parisiens. Un tiers des bus parisiens sont à l'arrêt la journée entière, dont le Roissybus, un tramway sur deux ou trois circulent seulement aux heures de pointe. Le trafic du T8 est quant à lui totalement interrompu. Du côté des métros, les usagers auront moins de soucis à se faire avec seulement 5 lignes légèrement perturbées : ligne 2, ligne 7, ligne 8, ligne 9 et ligne 13. Aucun RER n'est en revanche impacté par cette grève à la RATP. Retrouvez plus bas les perturbations du trafic en détails, ligne par ligne, ou à l'aide du sommaire plus haut sur cette page.

Si cette journée de grève aura moins d'impact sur les perturbations que la précédente du 18 février où 80% des conducteurs s'étaient mis en grève dans le réseau des transports parisiens, les syndicats de la RATP ont toutefois confié que le mouvement pourrait être "illimité", tout dépendra des négociations entre les syndicats de la RATP et la direction sur une revalorisation des salaires, qui sont actuellement au point mort. Interviewé par BFM TV mercredi 23 mars 2022, le président de l'association "Plus de trains" craint que le mouvement ne "se poursuive". "Si on doit repartir dans un mouvement, il sera illimité. Les mouvements ponctuels et perlés ont peu d'impact", avait confié Bastien Berthier, conducteur métro de la ligne 5 et membre du syndicat FO-RATP, auprès de BFM TV après la journée noire du 18 février dernier.

Ce vendredi 25 mars 2022, les bus et tramways sont extrêmement perturbés, tandis que les métros sont légèrement touchés par cette grève, avec seulement 5 lignes perturbées. Du côté des RER, aucune inquiétude à avoir, tous les trains circuleront normalement. Voici les perturbations du 25 mars dans le détail :

Perturbations métro : ce vendredi 25 mars 2022, les lignes 2, 7, 8, 9 et 13 seront légèrement perturbées. Le trafic sera en revanche normal sur toutes les autres lignes. Voici le détail des perturbations ligne par ligne :

Ligne 1 : trafic normal

: trafic normal Ligne 2 : 9 métros sur 10

: 9 métros sur 10 Ligne 3 : 9 métros sur 10

: 9 métros sur 10 Ligne 3bis : trafic normal

: trafic normal Ligne 4 : trafic normal

: trafic normal Ligne 5 : trafic normal

: trafic normal Ligne 6 : trafic normal

: trafic normal Ligne 7 : 9 métros sur 10

: 9 métros sur 10 Ligne 7bis : trafic normal

: trafic normal Ligne 8 : 8 métros sur 10

: 8 métros sur 10 Ligne 9 : trafic normal

: trafic normal Ligne 10 : trafic normal

: trafic normal Ligne 11 : trafic normal

: trafic normal Ligne 12 : trafic normal

: trafic normal Ligne 13 : 9 métros sur 10

: 9 métros sur 10 Ligne 14 : trafic normal

: trafic normal Perturbations RER : vendredi 25 mars 2022, les RER A et B gérés par la RATP ne rencontreront aucune perturbation. Les RER C, D et E, gérés quant à eux par la SNCF, ne sont pas concernés par cette grève.

Perturbations bus : le trafic des bus est extrêmement perturbé ce vendredi 25 mars 2022, avec 30% des lignes interrompues. Pour les lignes ouvertes, compter en moyenne 1 bus sur 2 circule, avec des variations selon les secteurs. Le trafic des Noctiliens est quant à lui quasi-normal. Découvrir le trafic de votre ligne de bus .

. Perturbations tram : Le trafic des tramways est très perturbé, sauf le T4 et le T11 gérés par la SNCF. Voici le détail ligne par ligne :

T1 : prévoir 1 tram sur 2 avec une fréquence de 10 minutes, uniquement de 6h à 11h et de 15h à 20h et uniquement entre Gare de Noisy-le-Sec et Gare de Saint-Denis.

: prévoir 1 tram sur 2 avec une fréquence de 10 minutes, uniquement de 6h à 11h et de 15h à 20h et uniquement entre Gare de Noisy-le-Sec et Gare de Saint-Denis. T2 : prévoir 1 tram sur 3 avec une fréquence de 10 minutes aux heures de pointe et 20 minutes aux heures creuses, uniquement de 6h à 22h et uniquement entre Porte de Versailles et Puteaux.

: prévoir 1 tram sur 3 avec une fréquence de 10 minutes aux heures de pointe et 20 minutes aux heures creuses, uniquement de 6h à 22h et uniquement entre Porte de Versailles et Puteaux. T3a : prévoir 2 trams sur 3 avec une fréquence de 5 à 6 minutes aux heures de pointe et 8 minutes aux heures creuses, uniquement de 6h à 11h et de 16h30 à 20h30.

: prévoir 2 trams sur 3 avec une fréquence de 5 à 6 minutes aux heures de pointe et 8 minutes aux heures creuses, uniquement de 6h à 11h et de 16h30 à 20h30. T3b : prévoir 2 trams sur 3 avec une fréquence de 6 minutes aux heures de pointe, uniquement de 6h30 à 10h et de 16h à 20h et uniquement entre Porte de Vincennes et Porte Pantin.

: prévoir 2 trams sur 3 avec une fréquence de 6 minutes aux heures de pointe, uniquement de 6h30 à 10h et de 16h à 20h et uniquement entre Porte de Vincennes et Porte Pantin. T4 : trafic normal car non concerné par la grève du 25 mars, étant géré par la SNCF.

: trafic normal car non concerné par la grève du 25 mars, étant géré par la SNCF. T5 : prévoir 1 tram sur 2 avec une fréquence de 10 minutes, uniquement de 5h30 à 10h.

: prévoir 1 tram sur 2 avec une fréquence de 10 minutes, uniquement de 5h30 à 10h. T6 : prévoir 1 tram sur 2 avec une fréquence de 10 minutes aux heures de pointe et 25 minutes aux heures creuses, uniquement de 6h30 à 21h.

: prévoir 1 tram sur 2 avec une fréquence de 10 minutes aux heures de pointe et 25 minutes aux heures creuses, uniquement de 6h30 à 21h. T7 : prévoir 1 tram sur 2 avec une fréquence de 14 minutes, uniquement de 6h30 à 12h et de 15h30 à 22h30.

: prévoir 1 tram sur 2 avec une fréquence de 14 minutes, uniquement de 6h30 à 12h et de 15h30 à 22h30. T8 : ligne fermée entièrement, trafic interrompu toute la journée.

: ligne fermée entièrement, trafic interrompu toute la journée. T11 : trafic normal, non concerné par la grève du 25 mars car géré par la SNCF.

Les perturbations de trafic qui concernent la grève RATP commencent ce vendredi 25 mars 2022 dès le début du service, à 5h30. Pour les bus et les tramways, les perturbations se terminent jusqu'à la fin du service. Bien que les syndicats aient annoncé leur intention de faire une grève illimitée, pour le moment, aucune information officielle n'indique que le mouvement continuera le lendemain.

Après la journée noire du 18 février dernier, les syndicats de la RATP (CGT RATP, FO-RATP, Solidaires RATP, UNSA RATP, CFE-CGC Groupe RATP, La Base groupe RATP) continuent la mobilisation le vendredi 25 mars 2022 dans les métros pour obtenir une revalorisation générale des salaires. "Aujourd'hui, les indicateurs économiques et financiers de la RATP sont au vert. Les agents n'acceptent pas que leur budget soit lui dans le rouge, s'ajoutant au climat anxiogène de l'ouverture à la concurrence et des profondes transformations de l'entreprise" explique le délégué de la CGT RATP Bertrand Hammache, dans un courrier à la présidente Catherine Guillouard relayé par Le Parisien.

Les agents des bus et des tramways, "les réseaux de surface", seront massivement mobilisés, protestant contre les conséquences de l'ouverture à la concurrence du réseau d'autobus de la RATP à partir du 1er janvier 2025. L'UNSA, la CGT, FO, SAT et CFDT dénoncent dans un communiqué commun ces "accords d'entreprise" et "l'attitude méprisante de la direction face" aux "revendications de revalorisations salariales".

Cette grève du 25 mars pourrait être illimitée, précise le syndicat FO-Groupe RATP, majoritaire chez les conducteurs de métro, dans un communiqué : "Sans inflexion majeure de l'entreprise, le 25 mars marquera le début d'une action longue et dure pour le service public". "La forme que doit prendre le mouvement et la question d'une grève illimitée sera discutée dans les prochaines semaines avec les salariés et non pas décrétée par les organisations syndicales au préalable", avait prévenu toutefois le secrétaire général de la CGT-RATP.

Grève RATP : où consulter les prévisions de trafic en temps réel ?

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.