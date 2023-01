Grève RATP : y aura-t-il des perturbations de trafic ce vendredi 13 janvier ?

GREVE RATP. Si la CGT-RATP a déposé un préavis de grève ce vendredi 13 janvier 2023 pour réclamer une augmentation salariale des agents de la RATP, les métros, RER, bus et tramways ne devraient pour autant pas être perturbés.

[Mis à jour le 12 janvier 2023 à 10h38] La première grève de l'année 2023 dans les transports a été annoncée par la CGT-RATP pour ce jeudi soir à partir de 19h30 jusqu'à samedi matin. Le syndicat visant très clairement la journée des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) qui se tiendront ce vendredi 13 janvier. Si un "gros rassemblement" est d'ores et déjà programmé à 14 heures devant le bâtiment Esterel de Val-de-Fontenay dans le Val-de-Marne (94), aucune perturbation dans les transports (métro, RER, bus, tramways) n'est pour le moment annoncée.

Pourtant, le préavis de grève "couvre l'ensemble du personnel, de toutes catégories et dans l'ensemble des services", mais il faut souligner que les autres syndicats majoritaires à la RATP que sont FO et Unsa n'ont, quant à eux, pas appelé à cesser le travail. Les usagers ne devraient pas conséquent pas avoir de souci à se faire. De plus, la régie francilienne, contactée par le Figaro, a annoncé pour le moment "n'attendre aucune perturbation lors de ce mouvement social".

Via un communiqué publié le 7 janvier 2023, le syndicat CGT-RATP a déposé un préavis de grève pour la journée du vendredi 13 janvier dans le but de réclamer pour tous les agents "une augmentation statutaire mensuelle de 300 euros, équivalente à 50 points d'indice" en précisant que "la direction de l'entreprise verrouille les négociations sur la seule question de la Rémunération Moyenne des Personnels en Place". "Les conséquences de l'inflation vont continuer à frapper les agents", a ajouté le syndicat CGT-RATP. "Rappelons que les prix des denrées alimentaires ont augmenté en un an et en moyenne de 12,1 %, l'énergie de 15,1 %...".

"En 2022, comme en 2021 et même les années précédentes, l'entreprise a engrangé des millions d'euros de résultats nets, le fruit de notre travail. Donc, la part de la valeur ajoutée à prendre en compte pour nos salaires statutaires doit être plus importante pour mieux rémunérer notre travail, nos qualifications", estime la CGT dans un courrier envoyé à Jean Castex, PDG de la RATP. Les agents de la RATP ont souligné que la direction de la RATP, dont l'ancien Premier ministre Jean Castex est à la tête, a "principalement répondu par des primes, dont la plupart sont éphémères".

Pour le moment, aucune perturbation de trafic n'est annoncée dans les métros, bus, RER ou tramways. La régie des transports parisiens a annoncé au Figaro qu'elle n'attendait pour le moment aucune perturbation. A surveiller... Vous en serez informés dès la première heure à cette page.

Le préavis de grève du 13 janvier 2023 court du jeudi 12 janvier à 19h30, jusqu'au samedi 14 janvier à 7 heures.