Chandrayaan-3 : découvertes et photos de la mission lunaire indienne

CHANDRAYAAN-3. La mission spatiale indienne s'est achevée 15 jours après son arrivée sur la Lune, Retour sur les découvertes et les résultats d'une mission déjà historique.

Le 23 août 2023, l'Inde frappait fort en posant sa première sonde spatiale sur la Lune, devenant la quatrième nation à réussir cet exploit. L'atterrissage de Chandrayaan-3 avait eu lieu dans la région du pôle Sud de la Lune, une région difficilement accessible et très convoitée de notre satellite naturel. Après deux semaines d'exploration et de mesures scientifiques, l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan avaient été mis en sommeil à l'approche de la nuit lunaire.

Au cours de sa courte période d'activité à la surface de la Lune, Pragyan n'a pas chômé. En effet, le rover a eu le temps de parcourir une centaine de mètres, de réaliser quelques clichés photographiques, d'effectuer des mesures de températures et différentes analyses du sol qui ont révélé quelques surprises aux scientifiques. Les précieuses données ainsi récoltées ont été transmises à l'équipe scientifique de la mission avant que les engins soient mis en veille. Faisons le point sur l'avancée de la mission et ses découvertes.

Qu'a découvert la mission Chandrayaan-3 sur la Lune ?

Les multiples instruments de mesure dont sont équipés l'atterrisseur et le rover de la mission Chandrayaan-3 ont permis d'effectuer quelques analyses du sol lunaire. Les découvertes ainsi réalisées ont représenté une contribution scientifique considérable et ont été l'occasion de quelques surprises.

À l'aide de la sonde et des capteurs thermiques qui équipent l'atterrisseur, les scientifiques de la mission ont découvert que la température chutait très rapidement dans les premiers centimètres du sol lunaire. Cette température passait ainsi de 60°C en surface à -10°C à 8 centimètres de profondeur.

Le rover Pragyan avait également étudié la composition du sol lunaire, confirmant ainsi pour la première fois la présence de soufre qui pourrait être le résultat de l'activité tectonique passée de la Lune. Les mesures réalisées indiquaient également la présence d'autres composés comme l'aluminium, le fer, le chrome ainsi que le titane.

Quelles sont les photos prises par la sonde Chandrayaan-3 ?

Alors que la sonde spatiale évoluait autour de la Lune avant son atterrissage, Chandrayaan-3 avait capturé, à l'aide de sa caméra, une série de clichés publiés par l'Agence spatiale indienne. On y aperçoit la face cachée de la Lune et ses multiples cratères :

Peu de temps après ses premiers tours de roues sur le sol lunaire, Pragyan avait immortalisé son premier cratère, un relief dangereux de 4 mètres de diamètre. L'engin avait dû rebrousser chemin pour emprunter un itinéraire plus sûr.

Photographie transmise par le rover Pragyan d'un cratère de 4 mètres de diamètre situé sur son chemin © /AP/SIPA (publiée le 06/09/2023)

Le 30 août, l'ISRO a publié ce cliché de l'atterrisseur Vikram immortalisé grâce à la caméra embarquée du rover :

Chandrayaan-3 est une sonde spatiale conçue par l'Agence spatiale indienne, l'ISRO, dont le lancement a eu lieu le 14 juillet 2023. Constituée d'un atterrisseur qui s'est posé en douceur à la surface de la Lune et d'un rover qui est descendu du module d'atterrissage à l'aide d'une rampe inclinée, cette sonde a réalisé plusieurs découvertes au cours de sa mission débutée en août 2023.

Pour mener à bien sa mission, la sonde Chandrayaan-3 a embarqué divers instruments. L'atterrisseur était notamment équipé d'une caméra, d'un sismomètre pour étudier le sol de la Lune ainsi que de plusieurs outils lui permettant de réaliser certaines mesures et d'analyser l'atmosphère lunaire. De son côté, le rover disposait de deux spectroscopes permettant d'étudier la nature chimique du sol lunaire ainsi que de plusieurs caméras. Cette sonde a succédé à Chandrayaan-2 qui s'était écrasée à la surface de la Lune en juillet 2019.

Où avait atterri la sonde Chandrayaan-3 sur la Lune ?

Pour l'atterrissage de la sonde Chandrayaan-3, l'ISRO avait sélectionné un site qui se trouve entre les cratères Manzinus C et Simpelius N. Cet endroit est situé non loin du pôle Sud de la Lune, une région très accidentée parsemée de cratères et de reliefs où la manœuvre est particulièrement difficile à réaliser. Avant d'atteindre sa zone d'atterrissage, la sonde avait réalisé plusieurs orbites autour de la Lune puis avait entamé sa descente.

Quels étaient les objectifs de la mission Chandrayaan-3 ?

L'atterrisseur Vikram, ce qui signifie "vaillance" en sanskrit, était chargé d'étudier la surface de la Lune. Il devait pour cela s'intéresser à ses caractéristiques sismiques, thermiques, sa géologie ainsi que les gaz qui composent sa maigre atmosphère. De son côté, le rover Pragyan signifiant "sagesse" en sanskrit, d'un poids de 26 kg, devait concentrer ses efforts sur l'étude de la composition du sol d'un point de vue chimique et minéralogique.

Enfin, la mission Chandrayaan-3 revêtait un enjeu stratégique puisqu'elle constituait la première mission lunaire de l'Inde et a permis à ce pays de devenir la 4nation à poser une sonde sur notre satellite naturel. L'Inde a ainsi rejoint les États-Unis, la Russie et la Chine dans le cercle très privé des puissances ayant atterri sur la Lune. L'objectif numéro 1 du rover de la mission Chandrayaan-3 était d'abord de démontrer que l'Inde était capable de réaliser "un déplacement en toute sécurité sur la surface lunaire", lisait-on sur le site de l'ISRO