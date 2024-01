SLIM, la mission spatiale qui emmène le Japon sur la Lune

Le Japon est sur le point de marquer l'histoire de la conquête lunaire. Un atterrissage périlleux au bord d'un cratère, deux rovers innovants et surprenants… Voici tout ce que vous devez savoir sur l'ambitieuse mission SLIM.

Tous les voyants sont au vert pour la mission SLIM de la JAXA (Agence d'exploration aérospatiale japonaise), lancée le 7 septembre 2023 depuis le centre spatial Tanegashima. L'alunisseur doit entamer sa descente vers la Lune ce vendredi 19 janvier à 16h20 (heure de Paris). Retransmise en direct sur Youtube par l'agence spatiale japonaise, la descente devrait durer vingt minutes avant que l'engin ne se pose sur le sol lunaire à proximité du cratère Shioli. Pour cette manœuvre délicate, SLIM pourra compter sur des équipements de pointe qui lui offrent une précision inédite de 100 mètres contre plusieurs kilomètres pour les sondes lunaires précédentes. Une telle prouesse est possible grâce à un système de navigation innovant basé sur une caméra haute résolution permettant à la sonde de connaître très précisément sa position. Enfin, l'atterrissage de la sonde peut être effectué sur des terrains pentus car l'engin se pose à la verticale avant de basculer sur le côté. Le cratère Shioli a donc été choisi pour la difficulté qu'il représente et qui permet de tester ce nouveau système d'atterrissage.

La sonde dispose d'un instrument appelé MBC (Multi-Band Camera) qui servira à étudier la composition des roches environnantes. Mais la mission embarquera également deux mini-rovers particulièrement intrigants. Le premier, équipé d'une caméra, sera capable de sauter à la surface lunaire, tandis que le second ressemble à une sphère métallique capable de s'ouvrir en deux demies-sphères servant de roues à l'engin. Issu de la collaboration entre l'entreprise Sony et un fabricant japonais de jouets, Takara Tomy, "Sora-Q" est un mini-rover capable d'évoluer et de traverser des obstacles sur le régolithe lunaire, cette couche de poussière qui recouvre le sol de la Lune. Il aura pour objectif d'étudier la composition de cette dernière et d'éprouver ce mode de déplacement inédit.

Pour le Japon, l'enjeu de cette mission spatiale est de taille puisqu'elle lui permettrait de rejoindre le club très restreint des pays ayant réussi l'exploit de poser un engin sur la Lune aux côtés des États-Unis, de l'ex-URSS, de la Chine et de l'Inde. Il s'agit donc d'une étape symbolique pour l'agence spatiale japonaise qui cherche à se faire une place dans les grandes puissances de l'exploration spatiale. Si pour le moment tout se déroule comme prévu, rappelons que l'atterrissage d'un vaisseau à la surface de la Lune reste une opération très délicate et que de nombreuses missions ont vu leur objectif leur échapper récemment comme Peregrine, l'alunisseur américain qui a subi une fuite de carburant en janvier, ou encore les sondes russe et japonaise, Luna-25 et Hakuto-R qui se sont écrasées sur notre satellite naturel en 2023...