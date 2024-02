Les Américains de retour sur la Lune 50 ans après Apollo 17

50 ans après Apollo 17, les Etats-Unis s'apprêtent à se poser de nouveau sur la Lune ce jeudi 22 février 2024 grâce à une mission privée commandée par la NASA. Cette mission pas comme les autres pourrait marquer l'Histoire.

L'entreprise texane Intuitive Machines spécialisée dans l'aérospatial s'apprête à voir atterrir sa sonde Odysseus à la surface de la Lune ce jeudi 22 février à 23h30 (heure de Paris). L'engin de 675 kilogrammes a été lancé depuis le centre spatial Kennedy à bord d'une fusée Falcon 9 de la société SpaceX. Même si de nombreuses missions ont réussi à atterrir sur la Lune depuis des décennies, l'opération reste une affaire délicate. Le dernier succès en date revient au Japon qui a réussi un alunissage remarquable en janvier dernier sur notre satellite naturel grâce à SLIM son atterrisseur de précision.

Cette fois, l'enjeu de la mission est tout autre. Pour la première fois dans l'histoire de la conquête lunaire, on devrait assister à l'alunissage d'une mission privée. En effet, celle-ci s'inscrit dans le programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA qui consiste à faire appel à des entreprises pour transporter des équipements et du matériel scientifique à la surface de la Lune afin de réduire les coûts d'acheminement. Si l'atterrissage est une réussite, il s'agira de la première mission privée à se poser sur la Lune après les échecs des missions Hakuto-R en avril 2023 et Peregrine en janvier dernier. Jusqu'à présent, tout se déroule sans accroc et Odysseus s'est placé en orbite autour de la Lune le 21 février. La sonde a même transmis un selfie réalisé pendant son voyage dans l'espace.

Photo de la sonde Odysseus réalisée à l'aide d'une de ses caméras au cours de son transit vers la Lune. © UPI/Newscom/SIPA (publiée le 22/02/2024)

À son bord, l'atterrisseur embarque des instruments scientifiques ainsi que des technologies expérimentales mais également des charges commerciales pour le compte de plusieurs clients. Parmi les outils scientifiques, on trouve notamment des capteurs de descente et d'atterrissage pour que l'engin se pose en douceur à la surface lunaire ainsi qu'un système de caméras. Odysseus dispose également d'une jauge innovante permettant de connaître la quantité de carburant restante. En effet, dans l'espace, il est très difficile d'évaluer le volume de liquide présent dans un réservoir en l'absence de gravité. Le liquide ne reste pas au fond du réservoir et se plaque sur les bords, rendant impossible l'utilisation d'une jauge classique. Tous ces équipements contribuent à améliorer notre capacité à poser des engins sur la Lune pour les prochaines missions habitées.

En cas de succès, cet atterrissage deviendrait historique puisqu'il marquerait le retour des Américains qui ne se sont pas posés sur la Lune depuis 1972 lors de la mission habitée Apollo 17. Pour suivre cet évènement en direct, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la NASA. L'entreprise Intuitive Machines propose également de suivre l'évènement sur son compte X (ex. Twitter).