En posant ces 5 jours de congés en mai, vous pouvez obtenir 12 jours de vacances consécutifs

Vous pouvez poser ces 5 jours de congés en 2024 pour avoir le plus de vacances possible.

Les jours fériés de l'année 2024 approchent et la question de combiner les jours de congés avec les jours fériés se pose. Si l'équation est parfaite, vous pourrez profiter d'un maximum de vacances ou de longs week-ends de détente. La période la plus intéressante se trouve en mai. Comme chaque année, c'est le mois le plus chargé en jours fériés. Retenez bien ces cinq jours de printemps dans votre agenda et posez-les au plus vite auprès de votre employeur !

En posant les jeudi 2, vendredi 3, lundi 6, mardi 7 mai et vendredi 10 mai 2024, vous pourrez profiter de 12 journées sans travailler ! En effet, le mercredi 1er mai est férié, correspondant à la fête du Travail, le seul jour férié obligatoirement chômé pour tous les salariés. Arrivent ensuite deux jours fériés qui se suivent la semaine d'après, et qui constituent une exception cette année : le mercredi 8 mai férié, qui célèbre la victoire de 1945 et le jeudi 9 mai 2024 férié, qui tombe cette année le jour de l'Ascension, une fête mobile du calendrier grégorien.

Retenez bien ces deux dernières dates fériées du 8 et 9 mai 2024 car elles vous permettent également d'obtenir un très long week-end de 5 jours chômés d'affilée en ne posant qu'un seule journée : le vendredi 10 mai. Cette équation ne se reproduira pas avant l'année 2043 ! Vous l'aurez compris, ces deux jours fériés vont vous permettre d'optimiser au mieux vos jours de congés cette année plutôt que de les prendre au fur et à mesure de l'année, à condition d'avoir la chance de pouvoir disposer librement de ses 25 jours de congés annuels.

Le restant de l'année, un autre jour férié sera particulièrement intéressant. Il s'agit du jeudi 15 août 2024, fête chrétienne de l'Assomption. En posant un seul jour de congés, le vendredi 16 août 2024, vous pourrez profiter de quatre jours de ponts en pleine période estivale.

Les autres jours fériés du calendrier français de l'année 2024, au nombre de 11 chaque année, seront moins intéressants car quatre tombent un lundi ou un vendredi, soit le lundi de Pâques le 1ᵉʳ avril, le lundi de Pentecôte le 20 mai, le lundi 11 novembre de l'Armistice 1918 et le vendredi 1er novembre de la Toussaint, ne permettant pas de faire le pont mais seulement de bénéficier de 3 jours de week-end. Ce qui n'est pas si mal ceci dit, si l'on compare au jour de Noël férié qui tombe le mercredi 25 décembre, en plein milieu de semaine, ou pire, la Fête nationale qui tombe cette année un dimanche 14 juillet 2024...