15 minutes d'attente voire plus pour arriver au quai... Cette gare est à éviter absolument à la rentrée

Cette gare parisienne est à fuir à tout prix en cette rentrée et pendant les Jeux Paralympiques !

Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 ont commencé, et les Franciliens s'inquiètent de l'impact sur la fréquentation des gares et stations de métro, de RER ou encore de Transilien dans la capitale. Selon Île-de-France Mobilités (IDFM), jusqu'à 500 000 spectateurs sont attendus chaque jour entre le 28 août et le 8 septembre 2024, pendant les Jeux Paralympiques. IDMF prévoit en moyenne un aller et un retour par spectateur vers un site paralympique, soit un million de trajets en plus quotidiennement dans les transports en commun par rapport à la normale, déjà chargée en période de rentrée.

Parmi les gares parisiennes, trois se situent en bordure de Seine et à proximité des épreuves. Et une gare sera particulièrement sollicitée, au point d'être considérée comme la plus impactée durant toute la durée des Jeux Paralympiques de Paris. Sur la carte interactive du site d'information du gouvernement, "Anticiperlesjeux" , qui permet d'anticiper les déplacements routiers et en transports en commun, cette gare parisienne figure "en rouge" et sera donc à éviter à tout prix. Il s'agit de la station Gare du Nord, desservie par les lignes 2, 4 et 5 du métro, mais aussi les RER B et D et les Transiliens H et K.

Pendant les Jeux Paralympiques, un temps d'attente supérieur à 15 minutes est ainsi estimé par IDFM pour accéder aux quais des RER B et RER D durant une bonne partie de la journée, soit entre 8 heures et 10 heures puis entre 13 heures et 17 heures et, enfin, entre 22 heures et 23 heures. Sur les quais des métros 4 et 5, une longue attente est à prévoir aussi entre 19 heures et 22 heures le soir. En revanche, les usagers du Transilien peuvent se rassurer : il n'y aura pas d'attente sur les quais des ligne H et K.

Afin de garantir des déplacements plus fluides dans Paris, l'application de transports imaginée par IDFM, "Transport Public Paris 2024", propose l'info trafic en temps réel et des itinéraires alternatifs en cas d'incident. Si l'offre de transports a été renforcée de 15%, des navettes bus "point à point" ont été mises en place pour les spectateurs. Malgré toutes ces bonnes volontés, rappelez-vous que cette gare parisienne est à fuir à tout prix pendant les Paralympiques. Vous êtes averti !