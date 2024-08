Trafic RATP : quelles stations de métro fermées pendant les Jeux Paralympiques ?

Plusieurs stations de métro et de tramway sont fermées à l'occasion des Jeux Paralympiques de Paris. Voici la liste des stations concernées durant toute cette période des JO.

[Mis à jour le 27 août 2024 à 12h12] Durant toute la période des Jeux Paralympiques qui se tiennent à Paris du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre 2024, les transports en commun sont perturbés avec des stations de métro et de tramway encore fermées et des lignes sur-fréquentées. "En raison de la forte affluence attendue, sur certaines lignes et pour certaines stations, vous risquez d'attendre plus de 15 minutes pour accéder au quai", avertit le gouvernement.

La ligne 1 du métro parisien reste toujours la plus fortement impactée avec trois stations fermées : Concorde, Tuileries et Champs-Elysées-Clémenceau, en raison des différentes compétitions qui se tiennent au Grand Palais, place de la Concorde ou sur l'esplanade des Invalides. En parallèle, l'offre de transport est renforcée de 10% sur la ligne 13, de 20% sur la ligne 8 et de 30% sur le RER C entre Paris et Versailles et sur le RER D en direction du Stade de France. Au total, ce sont 13 lignes qui voient leur offre renforcée (lignes 1, 4, 8, 9, 10, 12, 13 et 14, RER B, C, D et E, et la ligne P du Transilien). Découvrez ci-dessous notre récapitulatif des stations fermées durant les Jeux Paralympiques de Paris avec les dates précises.

Quelles stations de métro sont fermées pendant les Jeux Paralympiques de Paris ?

Ligne 1 : Concorde et Tuileries jusqu'au 1er septembre. Champs-Elysées-Clémenceau jusqu'au 8 septembre.

: Concorde et Tuileries jusqu'au 1er septembre. Champs-Elysées-Clémenceau jusqu'au 8 septembre. Ligne 8 : Concorde jusqu'au 1er septembre.

: Concorde jusqu'au 1er septembre. Ligne 12 : Concorde jusqu'au 21 septembre.

: Concorde jusqu'au 21 septembre. Ligne 13 : Champs-Elysées-Clémenceau jusqu'au 21 septembre

: Champs-Elysées-Clémenceau jusqu'au 21 septembre T2 : Porte de Versailles du 29 août au 7 septembre.

: Porte de Versailles du 29 août au 7 septembre. T3a : Porte de Versailles du 29 août au 7 septembre.

: Porte de Versailles du 29 août au 7 septembre. T3b : Colette Besson du 29 août au 8 septembre.

Où suivre l'info trafic de la RATP ?

Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées, consultez l'info trafic de la RATP. Enfin, il est vivement recommandé d'installer l'application Transport Public Paris 2024 sur son smartphone.