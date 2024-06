3 stations fermées avant les JO, cette ligne de métro est déjà à éviter absolument

Avant la pagaille des JO, la galère a déjà commencé sur cette ligne du métro parisien.

La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui aura lieu le 26 juillet 2024 à Paris entraîne d'importantes perturbations sur le réseau de transports de la capitale. S'il est préférable de ne pas emprunter le métro le jour J où de nombreuses stations seront fermées au fur et à mesure de la journée, des restrictions de circulation ont déjà commencé. En effet, afin de sécuriser les phases de montage pour le bon déroulement de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, certaines stations de métro et de RER situées dans Paris ferment temporairement jusqu'au jour J, et une ligne du métro parisien est majoritairement impactée.

Sur cette ligne de métro qui constitue un axe de communication est-ouest majeur pour la ville de Paris, trois stations de métro seront fermées jusqu'à l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris le 26 juillet. La galère a déjà commencé avec les stations Concorde et Tuileries fermées toutes les deux sur cette ligne depuis ce lundi 17 juin. Et ce n'est pas tout : à partir du 20 juillet, ce sera au tour de la station Champs-Elysées – Clémenceau de fermer jusqu'aux Jeux Olympiques. Ces trois stations se suivent toutes les trois sur cette même ligne qui est historiquement la ligne de métro la plus fréquentée du réseau, qui transporte aussi bien les Parisiens que les touristes, avec 166 millions de voyageurs par an. Il s'agit de la 1, l'une des trois lignes automatisées du métro parisien !

Dans les couloirs du métro, un dispositif de panneaux indique les sites où auront lieu les épreuves des JO 2024 à Paris, ainsi que les stations de métro fermées. © ISA HARSIN/SIPA (publiée le 18/06/2024)

Avant l'ouverture des JO, la ligne 1 est celle qui concentre le plus grand nombre de stations fermées consécutives, empêchant les touristes de se rendre directement aux points d'intérêt que sont le jardin des Tuileries, la place de la Concorde et son obélisque égyptien de Louxor, l'avenue emblématique des Champs-Elysées ou encore, les musées du Jeu de Paume ou de la Marine.

Et ce n'est pas tout. 20 autres stations du métro parisien seront également concernées par ces fermetures de sécurité du 18 au 25 juillet. Il s'agit des stations Cité sur la ligne 4, Quai de la Rapée sur la ligne 5, Trocadéro et Passy sur la ligne 6, Pont-Neuf, Châtelet et Pont Marie sur la ligne 7, Concorde sur la ligne 8 (c'est déjà le cas sur les lignes 1 et 12), Alma-Marceau, Trocadéro et Iéna (uniquement le 24 juillet pour cette dernière) sur la ligne 9, Châtelet sur la ligne 11, Champs-Elysées – Clémenceau sur la ligne 13 (à partir du 20 juillet) et enfin, Champ de Mars – Tour Eiffel, Pont de l'Alma et Musée d'Orsay sur le RER C. À l'aune des Jeux de Paris 2024, un véritable parcours du combattant pour se déplacer dans la Ville Lumière s'amorce et les visiteurs, comme les Parisiens, devront jongler avec les fermetures pour arriver à bon port...